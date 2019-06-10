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понедельник, 10 июня 2019 16:01

В Киеве выступят KISS - подборка 10 главных песен группы

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В Киеве выступят KISS - подборка 10 главных песен группы
KISS завершают гастрольную карьеру. Фото: пресс-служба

16 июня в Киеве на НСК "Олимпийский" впервые выступит легендарный американский группа KISS. Концерт пройдет в рамках прощального тура музыкантов "End Of The Road". Поэтому это будет единственный раз, когда украинцы смогут посмотреть на них дома.

К выступлению остается меньше недели, поэтому читателям предлагается вспомнить главные песни группы:

Kissin' Time

Это первая песня Kiss, которая попала в чарты. Самое интересное, что это не их трек, а рок-н-ролл звезды Бобби Райдела. Композиция заняла 83 место в Billboard Hot 100. Несмотря на то, что кавер дал возможность группе появиться на радио, сами Kiss не очень хотели видеть Kissin' Time на дебютном одноименном альбоме и согласились очень нехотя.

Beth

Самым главным хитом группы в коммерческом плане оказалась песня, которая им несвойственна - баллада. Написал ее бывший участник группы Питер Крисс. Пол Стэнли и Джин Симмонс не хотели видеть ее на альбоме Destroyer, поэтому Крисс записал ее самостоятельно - от вокала до инструментов.

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Название трека изначально было Beck - в честь жены Бекки, одного из участников бывшей группы Питера Крисса под названием Chelsea. Жена Крисса уговорила переименовать композицию на Beth.

Beth регулярно играется на концертах Kiss. Кроме этого, она дала популярность другому треку группы.

Detroit Rock City

Песня, которая открывает каждое шоу Kiss. Тоже с альбома Destroyer. Считается классикой рока и фаворитом многих фанатов группы. Несмотря на это, в чартах она провалилась. Но способ донести ее до аудитории все же нашли. Как только Beth стала хитом, лейбл переиздал сингл на пластинке. И на вторую сторону добавил именно Detroit Rock City.

Rock and Roll All Nite

Изначально песня вышла на альбоме Dressed To Kill и заняла 68 место в хит-параде. К концу года она попала на 12 место. Но не в студийной версии, а именно в "лайвовой". Сам трек является сборочным.

Парням был нужен материал для свежей пластинки. У Пола Стэнли была строчка "I want to rock and roll all night, and party every day". Симмонс порылся в каталоге и нашел неизданную песню Drive Me Wild. Совместили, чуть дописали и получился хит, который не только попал в чарты, но и спас лейбл Casablanca от банкротства - на нем вышел лайв-альбом Alive!, где была "живая" версия трека.

Rock and Roll All Nite закрывает каждое шоу группы.

Hard Luck Woman

Hard Luck Woman попала на альбом Rock and Roll Over. Очередная баллада, но уже написанная Полом Стэнли после успеха Beth. Он написал песню, как возможный трек для легендарного Рода Стюарта, которым он вдохновлялся. Но так как Beth оказалась популярной, то и песню было решено оставить группе.

Calling Dr. Love

Еще один сингл с Rock and Roll Over. Джин Симмонс записал вокал к нему прямо в номере отеля Holiday Inn. Название появилось из-за фразы "Позовите доктора Говарда, доктор Файн, доктора Говарда" из фильма "Три Дурака".

Love Gun

Песня, которая вошла в одноименный альбом Kiss. Ее нельзя назвать большим хитом - 61 место в Billboard Hot 100, однако она имеет огромное значение для участников группы. Пол Стэнли в интервью часто говорил, что Love Gun - его самая любимая песня Kiss, которая является квинтэссенцией всего творчества группы. Регулярно исполняется на концертах.

I Was Made for Lovin' You

Чуть ли не народная песня с альбома Dinasty принесла Kiss немеркнущую славу. И дополнительный доход с исполнений в караоке. Если прислушаться, то в I Was Made for Lovin' You можно услышать диско-настроения. Вышел сингл в мае 1979-го - тогда эпоха диско была в зените.

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Ходит легенда, что продюсеры начали давить на Kiss - мол, сделайте звук, который можно легче продать. Группа спорила-спорила и согласилась. Демо было записано за пару часов. Пол Стэнли в интервью говорил, что I Was Made for Lovin' You создали только потому, чтобы доказать, насколько легко можно создать диско-хит.

Lick It Up

Знаковая песня для Kiss, впрочем, как и альбом с таким же названием. Это был первый релиз, на обложке которого группа появилась без грима. Трек очень популярен среди фанатов. Kiss играли Lick It Up на своих концертах более 1300 раз по данным на август 2015 года.

I Love It Loud

Сингл с альбома Creatures of the Night - одним из самых громких в сет-листе предстоящего концерта в Киеве. Его сочинил Джин Симмонс и гитарист Винни Винсент, который поиграл в группе пару лет. Песня затухает, а потом резко возвращается и становится еще громче. Этот прием Kiss подсмотрели в песнях The Beatles - Helter Skelter и Strawberry Fields Forever.

Концерт запланирован на 16 июня на НСК "Олимпийском". С собой группа везет 25 фур, 400 тонн оборудования и почти 100 человек команды.

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