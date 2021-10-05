 
Ексклюзивы
1/5
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 945
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 567
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 2646
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 1539
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
Просмотров: 216
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
1 Просмотров: 855
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 3492
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
7 Просмотров: 4320
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Просмотров: 3852
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Просмотров: 576
Фото
Все фото
5
5
6
7
5
В бикини: украинская призерша Олимпиады захватывает сеть фото с медового месяца
В бикини: украинская призерша Олимпиады захватывает сеть фото с медового месяца
Изучил пять танцев и сбросил 12 килограммов – Фагот прокомментировал вылет из &quot;Танцев со звездами&quot;
Изучил пять танцев и сбросил 12 килограммов – Фагот прокомментировал вылет из "Танцев со звездами"
Анастасия Приходько обнажила грудь ради эротических фото
Анастасия Приходько обнажила грудь ради эротических фото
Отказались от меха и берут из приютов кошек и собак: кто из звезд занимается защитой животных
Отказались от меха и берут из приютов кошек и собак: кто из звезд занимается защитой животных
Обложку Playboy украсил мужчина в боди, с ушами кролика и на каблуках
Обложку Playboy украсил мужчина в боди, с ушами кролика и на каблуках
Видео
Все видео
Селфи вместо прощальных слов: кто оставил "Танці з зірками" в пятом эфире
Селфи вместо прощальных слов: кто оставил "Танці з зірками" в пятом эфире
Дорофеева кардинально сменила имидж
Дорофеева кардинально сменила имидж
"Бабы крутые чуваки": Карпа представила клип на зажигательную песню
"Бабы крутые чуваки": Карпа представила клип на зажигательную песню
На 15 лет младше: Джоли заподозрили в романе с бывшим Беллы Хадид
На 15 лет младше: Джоли заподозрили в романе с бывшим Беллы Хадид
Солистка группы Kazka призналась, что сделала пирсинг в интимном месте
Солистка группы Kazka призналась, что сделала пирсинг в интимном месте
Интервью
1/5
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 1890
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 459
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8424
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 657
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
04 октября 2021
Просмотров: 459
Плітки
– Обожнюю сварки багатих і знаменитих, – каже подруга Таня. Вона підписана на всіх відомих українських блогерів в інстаграмі. ...
вторник, 05 октября 2021 10:38

В бикини: украинская призерша Олимпиады захватывает сеть фото с медового месяца
5

  Комментировать

Каратистка 29-летняя Анжелика Терлюга проводит с тренером и мастером спорта международного класса по каратэ Владимиром Зарецким медовый месяц. Новоиспеченные молодожены отправились на Мальдивские острова.

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио по каратэ делится солнечными фото с отдыха. Спортсменка показывает не только себя в купальнике, но и то, как супруги проводят вместе время. На снимках, опубликованных в Instagram, пара нежно целовалась в бассейне.

"Мой лучший завтрак в жизни", - лаконично подписала каратистка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали дату свадьбы принцессы, которая отказалась от титула ради любви

Зарецкий также делится кадрами с медового месяца. На одном из фото, которое он показал в сети, пара позировала вместе на пляже.

После свадьбы спортсмены Анжелика Терлюга и Владимир Зарецкий проводят медовый месяц на Мальдивах
Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga
Зарецкий делится кадрами с медового месяца
После свадьбы спортсмены Анжелика Терлюга и Владимир Зарецкий проводят медовый месяц на Мальдивах
Спортсменка показывает не только себя в купальнике, но и то, как супруги проводят вместе время
Спортсменка показывает не только себя в купальнике, но и то, как супруги проводят вместе время

Украинская каратистка Анжелика Терлюга, которая завоевала "серебро" на Олимпиаде в Токио, отгуляла свадьбу с тренером Владимиром Зарецким. Влюбленные расписались еще 22 сентября, однако громкую свадьбу устроили 26 сентября в Одессе.

Терлюга также поделилась историей любви с Зарецким. Оказалось, молодые знакомы еще с детства. Встречаться начали в январе 2021 года. Через три месяца Зарецкий позвал Терлюгу замуж.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В бикини: украинская призерша Олимпиады захватывает сеть фото с медового месяца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
октября

Кличко побил россиянина на глазах его поклонников

Император основал Черновицкий университет

Самое читаемое
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
 Просмотров: 10728
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
6
 Просмотров: 10359
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
4
 Просмотров: 4275
Вслед за соцсетями по всему миру &quot;упали&quot; и другие сервисы
Вслед за соцсетями по всему миру "упали" и другие сервисы Просмотров: 3969
Притянули к кассе и били, но никто не реагировал: новое видео смертельного нападения на полицейского
Притянули к кассе и били, но никто не реагировал: новое видео смертельного нападения на полицейского
 Просмотров: 3267
Знаменитости
Изучил пять танцев и сбросил 12 килограммов – Фагот прокомментировал вылет из "Танцев со звездами"
Изучил пять танцев и сбросил 12 килограммов – Фагот прокомментировал вылет из "Танцев со звездами"
5
 Просмотров: 270
Анастасия Приходько обнажила грудь ради эротических фото
Анастасия Приходько обнажила грудь ради эротических фото
6
 Просмотров: 1917
Эксподруга Маска появилась на улице в костюме эльфа
Эксподруга Маска появилась на улице в костюме эльфа Просмотров: 333
Отказались от меха и берут из приютов кошек и собак: кто из звезд занимается защитой животных
Отказались от меха и берут из приютов кошек и собак: кто из звезд занимается защитой животных
7
 Просмотров: 630
Обложку Playboy украсил мужчина в боди, с ушами кролика и на каблуках
Обложку Playboy украсил мужчина в боди, с ушами кролика и на каблуках
5
 Просмотров: 1143
Больше всего комментируют
14
"Зеленский оказался не лучше предшественников" - сети о фильме "Офшор 95"
5
Руководство передумало: разрешили показ скандального фильма о Зеленском
5
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
3
Украина будет возвращать Саакашвили
2
"Будет после меня по-другому": Зеленский прокомментировал деятельность СНБО
Голосов: 43688
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть