В бикини: украинская призерша Олимпиады захватывает сеть фото с медового месяца

Каратистка 29-летняя Анжелика Терлюга проводит с тренером и мастером спорта международного класса по каратэ Владимиром Зарецким медовый месяц. Новоиспеченные молодожены отправились на Мальдивские острова.

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио по каратэ делится солнечными фото с отдыха. Спортсменка показывает не только себя в купальнике, но и то, как супруги проводят вместе время. На снимках, опубликованных в Instagram, пара нежно целовалась в бассейне.

"Мой лучший завтрак в жизни", - лаконично подписала каратистка.

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Зарецкий также делится кадрами с медового месяца. На одном из фото, которое он показал в сети, пара позировала вместе на пляже.

Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga

Украинская каратистка Анжелика Терлюга, которая завоевала "серебро" на Олимпиаде в Токио, отгуляла свадьбу с тренером Владимиром Зарецким. Влюбленные расписались еще 22 сентября, однако громкую свадьбу устроили 26 сентября в Одессе. Терлюга также поделилась историей любви с Зарецким. Оказалось, молодые знакомы еще с детства. Встречаться начали в январе 2021 года. Через три месяца Зарецкий позвал Терлюгу замуж.