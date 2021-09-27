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понедельник, 27 сентября 2021 12:44

Украинская призерша Олимпиады отгуляла громкую свадьбу и показала трогательные фото
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Украинская каратистка 29-летняя Анжелика Терлюга, которая завоевала "серебро" на Олимпиаде в Токио, отгуляла свадьбу с тренером Владимиром Зарецким.

Снимки с праздника появились в Instagram.

Влюбленные расписались еще 22 сентября, однако громкую свадьбу устроили 26 в Одессе.

Терлюга также поделилась историей любви с Зарецким. Оказалось, молодые знакомы еще с детства. Встречаться начали в январе 2021 года. Через три месяца Зарецкий позвал Терлюгу замуж.

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"Может, вы будете говорить, что это невозможно. Но если подумать, то этот человек знает меня с детства, видел меня во всех настроениях и состояниях. И как с такими ухаживаниями и поддержкой не ответить взаимностью? Странная, непредсказуемая история, которая закончилась настоящими чувствами и статусом мужа и жены", - поделилась олимпийская чемпионка.

26 сентября Анжелика Терлюга и Владимир Зарецкий сыграли громкую свадьбу.
Фото: скриншот с Insta-stories @anzhelika_terliuga та @vova_zaretskiy
26 сентября Анжелика Терлюга и Владимир Зарецкий сыграли громкую свадьбу.
26 сентября Анжелика Терлюга и Владимир Зарецкий сыграли громкую свадьбу.
26 сентября Анжелика Терлюга и Владимир Зарецкий сыграли громкую свадьбу.
26 сентября Анжелика Терлюга и Владимир Зарецкий сыграли громкую свадьбу.

22 сентября украинская каратистка Анжелика Терлюга, которая завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио, вышла замуж за спортсмена Владимира Зарецкого. Радостную новость олимпийская чемпионка и ее новоиспеченный муж рассказали в Instagram.

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Дата
27
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