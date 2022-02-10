В белье и с весом 80 кг: Анита Луценко поразила перевоплощением после рождения дочери

Тренер Анита Луценко, которая активно делится советами быстрого возвращения в форму, показала себя с весом 80 кг. Так выглядела она после рождения дочери.

Звезда признавалась, что во время беременности набрала 19 кг. Также она поговорила на тему, стоит ли уходить от того, кому не нравится твой вес, в InstaStories. Фитнес-тренер отметила, что фразы "Ты молодец и ты сможешь" и "Если ты не похудеешь..." - разные вещи. В пример Луценко взяла собственную историю.

Спортсменка вспомнила, что с весом 80 кг она никогда не слышала от любимого, что теперь – не самая лучшая женщина в мире. Добавила, что в таких случаях лучше поддержать любимого или любимую, а не начинать с угроз.

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"В моей идеальной картинке мира это: "Давай пробежимся сегодня вместе, а мать побудет с ребенком 25 минут", "Давай арбуз, а не пончик? Это же вкусно?", "Пошли прогуляемся", - перечислила женщина.

"И это работает. Вес – не главное, главное любовь и поддержка от сердца", - добавила она.

Также Луценко показала фото, на котором позирует в нижнем белье. Через три месяца после родов она похудела до 52 кг. Обратилась к женщинам и отметила, что после родов тело изменится, нужно лишь дать времени, чтобы восстановиться.

Фото: instagram.com/anitasporty

Луценко показала фото с мужем Александром Лозовцовым. Сейчас супруги отдыхают в Таиланде. На снимке звезда с мужем в объятиях наслаждаются бокалом игристого.