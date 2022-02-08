В объятиях и с бокалом игристого: Анита Луценко показала нежности с любимым

Звездный фитнес тренер Анита Луценко показала фото с мужем Александром Лозовцовым. Сейчас супруги отдыхают в Таиланде.

На снимке звезда с мужем в объятиях наслаждаются бокалом игристого. Фото опубликовал муж Луценко в Instagram.

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Луценко в отношениях с Лозовцовым уже более семи лет и воспитывает с ним 6-летнюю дочь Мию. Впрочем, пара до сих пор не женилась. Знаменитость ранее рассказывала, что никак не дождется предложения от избранника.