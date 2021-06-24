Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе

Фото: Instagram.com

В конце июня выпускники 11-х классов прощаются со школой.

Для каждого выпускной вечер это чрезвычайное событие, когда хочется выглядеть великолепно. В свое время будущие украинские звезды тоже тщательно продумывали праздничный образ. Как они выглядели в самый волнующий и незабываемый вечер, читайте в материале Gazeta.ua.

Певица Ирина Федишин заканчивала школу во Львове. На выпускном она была одета в длинное желтое платье с разрезом. Волосы собрала сзади в скромную прическу и сделала легкий макияж.

Автор: Instagram.com Ирина Федишин с годами не изменилась

Телеведущая Регина Тодоренко для выпускного вечера надела длинное кружевное платье с вырезами на талии. Верх наряда украшенный цветами и камнями. Яркий образ Регина дополнила объемной прической. Как отметила сама Тодоренко, в тот вечер она "превратилась из гадкого утенка в прекрасного лебедя".

Автор: Instagram.com На выпускном Регина Тодоренко превратилась в прекрасного лебедя

Певец Виталий Козловский еще со школьных лет знал, что станет артистом. Поэтому на выпуск пошил костюм по собственному дизайну. В таком образе он затмил всех своих одноклассников.

Автор: Instagram.com Виталий Козловский пришел на выпуск в костюме, который сшили по его дизайну

Исполнительница Alyoshа для выпускного вечера выбрала длинное платье с абстрактным принтом. Волосы слегка накрутила и оставила распущенными.

Автор: Instagram.com Певица Alyoshа для выпускного выбрала скромный образ

Певица и звезда сериала "Школа" Анна Тринчер окончила школу только три года назад. На выпускном вечере она появилась в приталенном изумрудном платье с блестками и большим разрезом.

Автор: Instagram.com Анна Тринчер продемонстрировала фигуру в приталенном платье

Телеведущая Леси Никитюк поделилась фото с выпускного девятого класса. На фотографии Никитюк позировала в белой кофточке и джинсовой куртке. Будущая звезда сделала макияж и накрутила волосы.

Автор: Instagram.com Леся Никитюк с возрастом стала еще красивее

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Существует стереотип, что для успеха в шоубизнесе главное модельная внешность и высокий рост. Однако невысокие звезды, которые завоевали всемирное признание, убеждают в обратном. Gazeta.ua подготовила подборку про популярных звезд, рост которых ниже 160 см.