Нестандартная красота: невысокие звезды, которые достигли огромного успеха

Фото: instagram.com/shakira

Существует стереотип, что для успеха в шоубизнесе главное модельная внешность и высокий рост. Однако невысокие звезды, которые завоевали всемирное признание, убеждают в обратном.

Gazeta.ua подготовила подборку про популярных звезд, рост которых ниже 160 см.

Шакира

Рост колумбийской певицы Шакиры лишь 155 см, но это никогда не мешало ей достичь успеха. Она поражает публику зажигательными танцами даже на 15-сантиметровых каблуках.

Автор: instagram.com/shakira Шакира

Ева Лонгория

Американская актриса Ева Лонгория была самой низкой среди других звезд из "Отчаянных домохозяек", поэтому часто снималась в сценах, стоя на кресле. Рост актрисы 158 см.

Автор: instagram.com/levalongoria Ева Лонгория

Леди Гага

Многие поклонники убеждены, что американская исполнительница Леди Гага - это высокая блондинка. На самом деле ее рост 155 см, но благодаря высоким каблукам создается такая иллюзия.

Автор: instagram.com/ladygaga Леди Гага

Кортни и Ким Кардашьян

Старшие сестры из семейства Кардашьян не могут похвастаться высоким ростом. Однако при такой популярности это не имеет никакого значения. Итак, Кортни доросла до 155 см, а Ким имеет рост 157 см.

Автор: instagram.com/kourtneykardash Кортни Кардашьян

Автор: instagram.com/kimkardashian Ким Кардашьян

Деми Роуз

Еще одна модель, которая не комплексует по поводу невысокого роста, это британская красавица Деми Роуз. Рост звезды 157 см.

Автор: instagram.com/demirose Деми Роуз

Риз Уизерспун

Звезда фильма "Блондинка в законе" актриса Риз Уизерспун является идеалом красоты и стиля для многих женщин. Но мало кто знает, что рост Уизерспун только 154 см.

Автор: instagram.com/reesewitherspoon Риз Уизерспун

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