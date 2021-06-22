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Нестандартная красота: невысокие звезды, которые достигли огромного успеха
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Шакира
Фото: instagram.com/shakira
Леди Гага
Ева Лонгория
Ким Кардашьян
Кортни Кардашьян

Существует стереотип, что для успеха в шоубизнесе главное модельная внешность и высокий рост. Однако невысокие звезды, которые завоевали всемирное признание, убеждают в обратном.

Gazeta.ua подготовила подборку про популярных звезд, рост которых ниже 160 см.

Шакира

Рост колумбийской певицы Шакиры лишь 155 см, но это никогда не мешало ей достичь успеха. Она поражает публику зажигательными танцами даже на 15-сантиметровых каблуках.

Автор: instagram.com/shakira
  Шакира
Шакира

Ева Лонгория

Американская актриса Ева Лонгория была самой низкой среди других звезд из "Отчаянных домохозяек", поэтому часто снималась в сценах, стоя на кресле. Рост актрисы 158 см.

Автор: instagram.com/levalongoria
  Ева Лонгория
Ева Лонгория

Леди Гага

Многие поклонники убеждены, что американская исполнительница Леди Гага - это высокая блондинка. На самом деле ее рост 155 см, но благодаря высоким каблукам создается такая иллюзия.

Автор: instagram.com/ladygaga
  Леди Гага
Леди Гага

Кортни и Ким Кардашьян

Старшие сестры из семейства Кардашьян не могут похвастаться высоким ростом. Однако при такой популярности это не имеет никакого значения. Итак, Кортни доросла до 155 см, а Ким имеет рост 157 см.

Автор: instagram.com/kourtneykardash
  Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян
Автор: instagram.com/kimkardashian
  Ким Кардашьян
Ким Кардашьян

Деми Роуз

Еще одна модель, которая не комплексует по поводу невысокого роста, это британская красавица Деми Роуз. Рост звезды 157 см.

Автор: instagram.com/demirose
  Деми Роуз
Деми Роуз

Риз Уизерспун

Звезда фильма "Блондинка в законе" актриса Риз Уизерспун является идеалом красоты и стиля для многих женщин. Но мало кто знает, что рост Уизерспун только 154 см.

Автор: instagram.com/reesewitherspoon
  Риз Уизерспун
Риз Уизерспун

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Victoria's Secret является едва ли не самым популярным брендом женского нижнего белья. Постоянных моделей компании называли "ангелами" за идеальность и недосягаемость. Но с активным развитием движения бодипозитиву большинство поклонников начали критиковать бренд, а их концепцию назвали старой и сексистской. Под натиском общества владельцы Victoria's Secret заявили, что вместо "ангелов" теперь будет VS Collective.

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