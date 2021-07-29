Умер бессменный участник группы ZZ Top

На прошлой неделе группа продолжила турне по США без Хилла. Фото: facebook.com/ZZTop

Басист легендарной американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл умер во сне.

Ему было 72 года, сообщает Deadline. Причина смерти пока неизвестна.

"Дасти Хилл умер в своем доме в Хьюстоне, штат Техас", - говорится в заявлении вокалиста группы Билли Гиббонса и барабанщика Фрэнка Бирда.

На прошлой неделе группа была вынуждена продолжить выступать в турне по США без Хилла, поскольку тот получил травму бедра. Басиста на сцене временно заменил гитарный техник ZZ Top Элвуд Фрэнсис.

Джозеф Майкл Хилл родился 19 мая 1949 года в Далласе. Карьеру начинал в местных группах, где играл вместе с Бердом и своим братом Рокки. В 1968 году Рокки покинул коллектив из-за творческих разногласий. Остальные музыканты переехали в Хьюстон, где вместе с Гиббонсом создали ZZ Top. Состав группы не меняли со дня основания.

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ZZ Top выпустили 15 студийных альбомов. Трижды выигрывали MTV Video Music Awards, а в 2004 году группу внесли в Зал славы рок-н-ролла. Дебютный альбом ZZ Top вышел в 1971-м. Прорывом для группы стал третий диск Tres Hombres, который музыканты выпустили в 1973 году.