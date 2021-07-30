Украинскую певицу до края разозлили россияне на роскошном курорте Греции

Фото: Фото предоставлено пиар-менеджером Екатерины Бужинской

Певица и народная артистка Украины Екатерина Бужинская вместе с семьей отдыхает в Греции на берегу Эгейского моря. А в этот время российские блогеры и журналисты перепутали на фото артистки виды роскошного курорта на острове Тасос с Крымом.

Это очень разозлило артистку. Она 8 лет не была на Крымском полуострове и не планирует туда ехать.

"Моему возмущению нет предела! Сьогодня на собственном примере убедилась в "профессиональном уровне" некоторых российских журналистов. На сайте "Московский комсомолец" появилась статья обо мне и о моем якобы отдыхе в Крыму. Именно в Греции я отдыхаю со своей семьей. Неоднократно в моих соцсетях есть отметки геолокации именно в Греции, но это не мешает авторам этого издания писать о нахождении в Крыму. В их скриншоте отчетливо видно, что я нахожусь в Thásos, но кого это волнует, главное - заголовок со словом Крым, который придаст кликов на статью", - написала в Facebook Екатерина Бужинская.

С этим прискорбным фактом уже работают юристы, добавила певица. А пока сегодня она празднует день рождения мужа.

"Со мной российские журналисты не связывались. Это вообще нонсенс - стоит в геолокации, что это Греция, а они пишут Крым. Очень похоже на пропаганду и открытую манипуляцию", - говорит Gazeta.ua певица и народная артистка Украины Екатерина Бужинская.

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Российской блогеру не понравилась как одевается украинская певица со своей семьей на курорте.

Стоит заметить, что пляжная одежда певица выбрала украинского бренда. Фантастический familylook ежедневно меняла на другой.

Певица Екатерина Бужинская вместе с младшими детьми вырвались в Грецию. Дмитрий и Екатерина - так зовут двойняшек артистки - получают максимум удовольствия от отдыха, а вот звездной маме нелегко. Во время отпуска Екатерине не помогает няня. Раньше Бужинская скрывала лицо своих детей на фотографиях, и сейчас спокойно публикует фотографии со своей малышней.