Украинскую певицу разозлили россияне на роскошном курорте Греции

Фото: Фото предоставлено пиар-менеджером Екатерины Бужинской

Певица и народная артистка Украины Екатерина Бужинская вместе с семьей отдыхает в Греции на берегу Эгейского моря. А в это время российские блогеры и журналисты перепутали на фото артистки виды роскошного курорта на острове Тасос с Крымом.

Это разозлило артистку. Она восемь лет не была на Крымском полуострове и не планирует туда ехать.

"Моему возмущению нет предела! Сегодня на собственном примере убедилась в "профессиональном уровне" некоторых российских журналистов. На сайте "Московский комсомолец" появилась статья обо мне и о моем якобы отдыхе в Крыму. Именно в Греции я отдыхаю с семьей. Неоднократно в моих соцсетях есть отметки геолокации, но это не мешает авторам этого издания писать о нахождении в Крыму. В их скриншоте отчетливо видно, что я нахожусь в Thásos, но кого это волнует, главное - заголовок со словом Крым, который придаст кликов на статью", - написала в Facebook Екатерина Бужинская.

С этим фактом уже работают юристы, добавила певица. А пока сегодня она празднует день рождения мужа.

"Со мной российские журналисты не связывались. Это вообще нонсенс - стоит в геолокации, что это Греция, а они пишут Крым. Похоже на пропаганду и открытую манипуляцию", - говорит Gazeta.ua певица и народная артистка Украины Екатерина Бужинская.

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Российской блогерше не понравилось, как одевается украинская певица с семьей на курорте.

Стоит заметить, что пляжную одежду певица выбрала украинского бренда. Фантастический familylook ежедневно меняла на другой.

Певица Екатерина Бужинская вместе с младшими детьми вырвались в Грецию. Дмитрий и Екатерина - так зовут двойняшек артистки - получают максимум удовольствия от отдыха, а вот звездной матери нелегко. Во время отпуска Екатерине не помогает няня. Раньше Бужинская скрывала лицо детей на фотографиях, и сейчас спокойно публикует фотографии с малышней.