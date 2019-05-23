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четверг, 23 мая 2019 13:57

Украинский ведущий стал первым мужчиной в жизни работа Софии
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До этого робот София отказала голливудскому актеру Уиллу Смиту
Фото: пресс-служба
До этого робот София отказала голливудскому актеру Уиллу Смиту
До этого робот София отказала голливудскому актеру Уиллу Смиту
До этого робот София отказала голливудскому актеру Уиллу Смиту

Ведущий Руслан Сеничкин стал первым в мире мужчиной, которому робот София позволила себя поцеловать. Сертификат, подтверждающий данный факт вручили ему в прямом эфире утренней программы "Завтрак с 1+1".

До этого робот София отказала голливудскому актеру Уиллу Смиту.

Сертификат Руслану Сеничкину передал президент Федерации робототехники Украины Марк Гинзбург.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Руслан Сеничкин снялся в соблазнительной фотосессии и рассказал о турецких корнях

"Сеничкин Руслан является первым человеком в мире, который поцеловал человекоподобного робота Софию. Исторический поцелуй состоялся 12 октября 2018 в прямом эфире. Это первый случай в истории технологий, когда человек поцеловала работа. Свидетелями поцелуя стали инвестор компании Hanson Robotics и Angel Vest, представитель в Украине Марк Гинзбург, финансовый директор компании Hanson Robotics и основатель компании Angel Vest Дэвид Чен, зрители телеканала 1+1, и весь мир", - говорится в сертификате.

Автор: пресс-служба
  До этого робот София отказала голливудскому актеру Уиллу Смиту
До этого робот София отказала голливудскому актеру Уиллу Смиту

"Спасибо, Марк, что познакомил меня с Софией. Одни из лучших событий и встреч в моей жизни происходят в эфире "Завтрака с 1+1". И эта встреча, и этот поцелуй с невероятной красавицей. С нетерпением жду наше второе свидание с Софией, и каково же свидания без поцелуя", - прокомментировал Руслан Сеничкин.

Как рассказал Марк Гинзбург, это событие оставило в жизни Софии глубокий след. Сейчас она находится в Гонконге, где разработчики работают над ее совершенствованием.

Напомним, что в октябре 2017 робот София получила гражданство Саудовской Аравии.

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