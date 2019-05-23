Украинский ведущий стал первым мужчиной в жизни работа Софии

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Ведущий Руслан Сеничкин стал первым в мире мужчиной, которому робот София позволила себя поцеловать. Сертификат, подтверждающий данный факт вручили ему в прямом эфире утренней программы "Завтрак с 1+1".

До этого робот София отказала голливудскому актеру Уиллу Смиту.

Сертификат Руслану Сеничкину передал президент Федерации робототехники Украины Марк Гинзбург.

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"Сеничкин Руслан является первым человеком в мире, который поцеловал человекоподобного робота Софию. Исторический поцелуй состоялся 12 октября 2018 в прямом эфире. Это первый случай в истории технологий, когда человек поцеловала работа. Свидетелями поцелуя стали инвестор компании Hanson Robotics и Angel Vest, представитель в Украине Марк Гинзбург, финансовый директор компании Hanson Robotics и основатель компании Angel Vest Дэвид Чен, зрители телеканала 1+1, и весь мир", - говорится в сертификате.

Автор: пресс-служба До этого робот София отказала голливудскому актеру Уиллу Смиту

"Спасибо, Марк, что познакомил меня с Софией. Одни из лучших событий и встреч в моей жизни происходят в эфире "Завтрака с 1+1". И эта встреча, и этот поцелуй с невероятной красавицей. С нетерпением жду наше второе свидание с Софией, и каково же свидания без поцелуя", - прокомментировал Руслан Сеничкин.

Как рассказал Марк Гинзбург, это событие оставило в жизни Софии глубокий след. Сейчас она находится в Гонконге, где разработчики работают над ее совершенствованием.

Напомним, что в октябре 2017 робот София получила гражданство Саудовской Аравии.