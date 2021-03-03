Украинский drill-артист презентовал клип о гомофобии

Rowskie презентовал клип на песню MUFB. Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Украинский drill-артист Rowskie выпустил клип на песню MUFB. Трек вышел на киевском лейбле Phrank Roc.

Название песни - аббревиатура MUFB - расшифровывается как "Mind Ur F ***** g Business" (с англ. - "Занимайся своим делом").

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"Если тебе что-то не нравится в этом мире, но это "что-то" не приносит вреда тебе и окружающим живым существам - это твои проблемы. MUFB. Если бы каждый занимался тем, что сам непосредственно улучшал бы мир своими усилиями, то времени и желаний осуждения, сплетни и интриги не осталось. Я - гетеро, но считаю это дикостью, когда люди оскорбляют и даже просто предоставляют оценку людям с другой ориентацией", - сказал исполнитель.

Группа The Hardkiss презентовала клип на песню "Обійми". Режиссером клипа является Катя Царик. Видео опубликовали на официальной странице группы в YouTube. Съемки видеоработы проходили в Киевском метрополитене. В клипе фронтвумен группы Юлия Санина поразила поклонников новым образом.