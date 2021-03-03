"Обійми - гарячі. Нам краще мовчати". The Hardkiss выпустила клип на саундтрек к фильму

Группа The Hardkiss презентовала клип на песню "Обійми". Фото: скриншот из клипа

Группа The Hardkiss презентовала клип на песню "Обійми". Режиссером клипа является Катя Царик. Видео опубликовали на официальной странице группы в YouTube.

Съемки видеоработы проходили в Киевском метрополитене. В клипе фронтвумен группы Юлия Санина поразила поклонников новым образом. Она появилась с короткой прической. О презентации клипа артистка сообщила в Instagram.

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Ранее Санина сообщала в сети, что песня является саундтреком к украинскому фильму "Обійми мене", режиссером которого тоже есть Катя Царик.

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина показала новую татуировку. Соответствующее фото она обнародовала в социальной сети Instagram. На фотографии звезда появилась в джинсовой рубашке, которую украсила брошь в форме ласточки.