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четверг, 21 января 2021 08:44

Украинские звезды массово двинулись на курорты. Цены отдыха поражают
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Пока все украинцы дома на карантине и не ходят на концерты, звезды решили, что самое время отправиться в путешествие.

Знаменитости уже несколько недель хвастаются своими фотографиями с курортов. Во сколько артистам обошелся роскошный отдых пишет obozrevatel.com.

Надя Дорофеева с мужем и друзьями отдыхает на Бали
Фото: Іnstagram Нади Дорофєєвой
Надя Дорофеева с мужем и друзьями отдыхает на Бали
Надя Дорофеева с мужем и друзьями отдыхает на Бали
Каменских и Потап грелись на Мальдивах

Надя Дорофеева и Владимир Дантес почти целый месяц провели на Бали. Компанию им составили рестораторы Миша и Даша Кацурины. Артисты восстанавливали силы в поселке Чангу, на южном побережье. Похожие виллы стоят более 42 тыс. грн. в сутки.

Первый месяц нового года на Мальдивах решили провести Оля Полякова с дочерьми, Настя Каменских с Потапом, бывшая жена Потапа Ирина Горовая с детьми, Санта Димопулос с семьей, Дмитрий Монатик с женой и сыновьями, Оля Фреймут и Екатерина Кухар.

Большинство отдыхающих на отдельных островах, уже стоит немалых денег. Например, известно, что Санта Димопулос для отдыха выбрала курорт соневых Фуши, который расположен на частном острове атолла Баа, биосферном заповеднике. Вилла с завтраком и бассейном в таком комплексе обойдется за семь дней в 1,2 млн грн.

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Ведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов на днях отдыхали в жарком Дубае. На букинга можно найти 5-звездные элитные отели с программой "все включено" на 6 ночей от 2 млн грн., А 4-звездных стоят меньше 875 тыс. грн. какой отель выбрали для себя звездные супруги, неизвестно.

Украинский комик Дядя Жора отправился вместе с семьей на отдых в Доминиканскую Республику, в самую восточную провинцию Пунта-Кана. Остановились в район Баваро. Там люксовые 5-звездочные гостиницы на первой линии от моря стартуют от 11 тыс. грн в сутки. Юморист находится там уже 2 недели.

Депутат-ресторатор Николай Тищенко с женой Аллой и сыном Давидом отдыхают в Арабских Эмиратах. На одном из дубайских пляжей их заметили другие туристы. Они обнародовали фотографии супругов.

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