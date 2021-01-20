 
Ексклюзивы
1/5
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 495
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1593
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 621
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 459
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 729
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Просмотров: 1557
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 1035
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 441
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
8 Просмотров: 981
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
Просмотров: 855
Фото
Все фото
5
5
6
6
5
Санта Димопулос показала аппетитные ягодицы в мини-бикини под душем
Санта Димопулос показала аппетитные ягодицы в мини-бикини под душем
Умер украинский дизайнер
Умер украинский дизайнер
&quot;Играли с дочкой в ​​хоккей&quot;: как ведущий отметил день рождения
"Играли с дочкой в ​​хоккей": как ведущий отметил день рождения
&quot;Холостяк&quot; и его жена ждут первенца
"Холостяк" и его жена ждут первенца
54-летняя актриса в мини-бикини свела с ума потрясающими формами
54-летняя актриса в мини-бикини свела с ума потрясающими формами
Видео
Все видео
Обнаженные и бодрые: "ВВ" выпустили новый клип
Обнаженные и бодрые: "ВВ" выпустили новый клип
Мэтт Дэймон сыграет в новом фильме Marvel
Мэтт Дэймон сыграет в новом фильме Marvel
"Чарівна зима". Кристина Луговая поделилась историей создания песни
"Чарівна зима". Кристина Луговая поделилась историей создания песни
Руслана Лыжичко порадовала поклонников онлайн-выступлением в новогоднюю ночь
Руслана Лыжичко порадовала поклонников онлайн-выступлением в новогоднюю ночь
Экс-участница "ВИА Гры" пошла на "Голос страны"
Экс-участница "ВИА Гры" пошла на "Голос страны"
Интервью
1/5
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1593
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3807
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 585
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 2124
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6840
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
20 января 2021
Просмотров: 450
Записка в кишені
Наталка, з якою познайомились у студентському гуртожитку, любила передаровувати речі. Так парфуми від матері з'явилися на полиці в одногрупниці ...
среда, 20 января 2021 15:06

Санта Димопулос показала аппетитные ягодицы в мини-бикини под душем
5

  Комментировать

Артистка отдыхает на Мальдивах
Фото: instagram.com/santadimopulos
Артистка отдыхает на Мальдивах
Артистка отдыхает на Мальдивах
Артистка отдыхает на Мальдивах
Артистка отдыхает на Мальдивах

Певица и победительница шоу "Танцы со звездами-14" Санта Димопулос поразила подписчиков порцией сексуальных фотографий. Артистка улетела в отпуск на Мальдивы.

Звезда устроила пикантную фотосессию под душем. На снимках, опубликованных в Instagram, исполнительница позирует в желтом мини-бикини, щеголяя подтянутой фигурой.

В посте под фотографиями Димопулос рассказала об отеле, в котором отдыхает.

"Всего в отеле Soneva Fushi 72 виллы: 64 пляжных и 8 на воде. Все они разные, но одинаково бережно интегрированы в природу. Это эко-рай с вниманием к мельчайшим деталям", - отметила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Этот момент унизительный" - Санина прокомментировала поступок Димопулос на танцевальном шоу

Также звезда опубликовала видео, на которых наслаждается отпуском.

В воскресенье, 29 ноября прошел финал шоу Танцы со звездами. На паркете за победу боролись Юлия Санина и Дмитрий Жук, Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. Судьями стали Влад Яма, Екатерина Кухар и Григорий Чапкис. Юрий Горбунов и Тина Кароль традиционно стали ведущими проекта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Санта Димопулос показала аппетитные ягодицы в мини-бикини под душем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
января

В Крыму решили восстановить автономию

На корриде погибли 222 человека

65 стран бойкотировали соревнования в Москве

Нацисты договорились истреблять евреев

Британцы получили власть над Гонконгом

Заложники провели 444 дня в плену

Самое читаемое
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
19
 1 Просмотров: 13662
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий 2 Просмотров: 9360
Известная модель похвасталась прелестями в экстравагантном бикини
Известная модель похвасталась прелестями в экстравагантном бикини
5
 Просмотров: 9225
Стрелял студент. Убитый - директор рынка: новые подробности гибели &quot;черного&quot; лесоруба
Стрелял студент. Убитый - директор рынка: новые подробности гибели "черного" лесоруба
4
 Просмотров: 8712
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
10
 1 Просмотров: 7335
Знаменитости
Оля Полякова рассказала, что думает о языковом законе
Оля Полякова рассказала, что думает о языковом законе Просмотров: 297
Умер украинский дизайнер
Умер украинский дизайнер
5
 Просмотров: 693
"Играли с дочкой в ​​хоккей": как ведущий отметил день рождения
"Играли с дочкой в ​​хоккей": как ведущий отметил день рождения
6
 Просмотров: 117
"Чувство юмора у него от меня": актер "Варьяты-шоу" рассказал, как воспитывает первенца
"Чувство юмора у него от меня": актер "Варьяты-шоу" рассказал, как воспитывает первенца Просмотров: 72
"Холостяк" и его жена ждут первенца
"Холостяк" и его жена ждут первенца
6
 Просмотров: 3312
Больше всего комментируют
7
Президент боится обидеть влиятельных лиц, поэтому не делает реформы - эксперт
6
Он не на своем месте и это беда - Андрухович о Зеленском
4
Украина подписала газовые соглашения с РФ
4
Украина пригласит Байдена на 30-ю годовщину Независимости
3
Против "слуги" Дубинского открыли уголовные дела
Голосов: 42298
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть