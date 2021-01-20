Санта Димопулос показала аппетитные ягодицы в мини-бикини под душем

Фото: instagram.com/santadimopulos

Певица и победительница шоу "Танцы со звездами-14" Санта Димопулос поразила подписчиков порцией сексуальных фотографий. Артистка улетела в отпуск на Мальдивы.

Звезда устроила пикантную фотосессию под душем. На снимках, опубликованных в Instagram, исполнительница позирует в желтом мини-бикини, щеголяя подтянутой фигурой.

В посте под фотографиями Димопулос рассказала об отеле, в котором отдыхает.

"Всего в отеле Soneva Fushi 72 виллы: 64 пляжных и 8 на воде. Все они разные, но одинаково бережно интегрированы в природу. Это эко-рай с вниманием к мельчайшим деталям", - отметила она.

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Также звезда опубликовала видео, на которых наслаждается отпуском.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 ❤️ 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos)

В воскресенье, 29 ноября прошел финал шоу Танцы со звездами. На паркете за победу боролись Юлия Санина и Дмитрий Жук, Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. Судьями стали Влад Яма, Екатерина Кухар и Григорий Чапкис. Юрий Горбунов и Тина Кароль традиционно стали ведущими проекта.