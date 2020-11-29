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понедельник, 30 ноября 2020 00:52

Танцы со звездами 2020: кто победил

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В воскресенье, 29 ноября прошел финал шоу Танцы со звездами. На паркете за победу боролись Юлия Санина и Дмитрий Жук, Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк.

Судьями стали Влад Влад Яма, Екатерина Повар и Григорий Чапкис. Юрий Горбунов и Тина Кароль традиционно стали ведущими проекта.

 

Четвертым судьей Танцев со звездами 2020 29 ноября были Надя Дорофеева, Монатик и Игорь Ласточкин по очереди, а ведущими балкона: Иванна Онуфрийчук, в которой поочередно присоединялись Сергей Мельник, Арам Арзуманян, Дмитрий Танкович, Сергей Танчинец, Позитив, а также экс-участник второго сезона шоу Иракли Макацария и ведущий Александр Попов.

 

Победителями 14 выпуска 4 сезона Танцы со звездами стали Санта Димопулос и Макс Леонов. Второе место досталось Юле Саниной и Дмитрую Жуку. Надежда Мейхер и ее партнер заняли третье место.

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