Тищенко с женой засветились на отдыхе в Дубае

Депутат-ресторатор Николай Тищенко с женой Аллой и сыном Давидом отдыхают в Арабских Эмиратах.

На одном из дубайских пляжей их заметили другие туристы. Они обнародовали фотографии супругов, информирует Страна.

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Самый дешевый вариант для проживания двух взрослых и ребенка в отеле, где остановился Тищенко - это двухместный номер за 20 тыс грн в сутки. Люкс с 4-мя спальнями и бассейном обойдется в 56 тыс 814 грн.

В Instagram Аллу попросили посоветовать хороший отель в Дубае, на что она ответила, что может сказать только, где не стоит останавливаться.

Она также отметила, что 6 лет назад они с мужем жили в Дубае несколько месяцев, и она там хорошо ориентируется.

Артистка Оля Полякова отметила день рождения в семейном кругу традиционно у океана. На этот раз праздник состоялся на частном пляже.