Украинские артисты показали в клипе "квартиру-космос"

Borisoffsky и Green Grey выпустили песню "Квартиру-космос". Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Певец Borisoffsky и рок-группа Green Grey выпустили совместный сингл под названием "Квартира-космос". Песня рассказывает о вечном, поиске себя, исследования и осознания в мире.

Композицию создали еще зимой. Представили недавно на официальном YouTube-канале Borisoffsky.

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"Для меня этот трек - это акт переосмысления моего старого материала, а вместе с ним и себя. Мы в космосе и космос в нас. Удивительно, как сильно мы меняемся в течение жизни, сколько образов себе придумываем и пытаемся в них верить", - прокомментировал артист.

Артистка Ани Лорак выпустила клип на трек "Раздетая". Съемки видеоработы проходили на Мальдивских островах, а съемочный процесс длился три дня. Режиссером является Екатерина Царик. Во время съемок клипа Лорак сменила четыре образы.