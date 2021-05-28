"Раздетая" Лорак соблазнила фотографа и исчезла в океане

Ани Лорак презентовала клип на песню "Раздетая". Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Артистка Ани Лорак выпустила клип на трек "Раздетая". Съемки видеоработы проходили на Мальдивских островах, а съемочный процесс длился три дня.

Режиссером является Екатерина Царик. Во время съемок клипа Лорак сменила четыре образы.

"Главный лейтмотив видео - нужно крепко держать свою мечту. Собственно, как и в жизни. Когда мы встречаем любовь, важно - не растерять это чувство, не обращая внимания на все внешние силы и препятствия", - отметила певица.

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Украинская певица Ани Лорак рассказала о романе с бывшим игроком "Динамо", а ныне тренером "Ференцвароша" Сергеем Ребровым. К тому времени Ребров и Лорак были в браке со своими вторыми половинками, однако это не мешало иметь им краткосрочные отношения.