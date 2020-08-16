Украинская телеведущая похвасталась стройной фигурой в купальнике

Лебедь показала пикантные фото. Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь опубликовала в Instagram фотографии морского отдыха.

На снимке звезда появилась в модном черно-желтом купальнике с ананасами. А дополнили образ солнцезащитные очки.

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"Какая классная фигура", "Невероятная. Заряжают своим позитивом с каждой публикацией", "Икона", "Блин, вы такая классная... Я от вас балдею просто", - написали фанаты.

37-летняя певица Светлана Лобода поделилась пикантными фотографиями с отдыха в Турции. На фотографиях артистка позирует в черно-белом мини-бикини, поражая стройностью.