Лобода показала фигуру в мини-бикини

37-летняя певица Светлана Лобода поделилась пикантными фотографиями с отдыха в Турции. На фотографиях артистка позирует в черно-белом мини-бикини, поражая стройностью.

Соблазнительные фото опубликовала в своем Instagram.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

"Мы сами создаем удачу, но иногда удача создает нас," - написала Лобода в своем блоге.

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Поклонники засыпали певицу комплиментами в комментариях.

Певица Светлана Лобода выпустила новый клип на песню Boom Boom, которую записала с российским рэпером Pharoah. Всего через несколько часов после премьеры клип с отметкой "18" собрал на YouTube более 60 тыс. Дизлайкив.