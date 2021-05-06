Украинская модель вспомнила, как в детстве изучала презерватив

Когда кума матери Брик нашла презерватив в кармане куртки, то сразу сообщила ей об этом. Фото: instagram.com/tatyana_bryk

Победительница модельного реалити Татьяна Брик поделилась забавной историей о презервативе. Она призналась, что впервые нашла средство контрацепции еще в детстве.

Об этом украинская модель рассказала в рамках образовательного проекта Фонда Елены Пинчук Stories.

"Когда я была совсем маленькой, нашла презерватив. До этого я знала, что есть такие специальные квадратики для защиты, но никогда не трогала их. Открыла упаковку, потрогала его, выучила. Но показать открытый презерватив родителям постеснялась, поэтому спрятала его в куртку, которую после этого не носила года три. У меня есть крестная сестра, все мои вещи кочевали к ней. И эта куртка тоже", - поделилась победительница проекта "Супер Топ-модель по-украински", который показывал "Новый канал".

Когда кума матери Брик нашла презерватив в кармане куртки, то сразу сообщила ей об этом.

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"Мама пришла и говорит: "Тетя Ира нашла открытый презерватив в кармане. Ты с детьми за школой смотрела?". Говорю: "Я щупала". Мама сразу же спросила о моих ощущениях и попросила никогда больше не стесняться говорить с ней о таких вещах. Говорит: "Хочешь - щупай, нюхай, жуй, только не стесняйся, ни прячь это никуда", - рассказала модель.

Модель Татьяна Брик рассказала, почему рассталась с французом Рафаэлем. Пара встречалась больше года. Победительница "Супер топ-модель по-украински" жила вместе с Рафаэлем в городе Дубаи.