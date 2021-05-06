Украинская модель вспомнила, как в детстве изучала презерватив

 
Ексклюзивы
1/5
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Просмотров: 612
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
Просмотров: 108
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
Просмотров: 738
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
Просмотров: 738
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Просмотров: 459
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Просмотров: 558
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Просмотров: 864
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
1 Просмотров: 513
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2421
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1224
Фото
Все фото
6
5
5
9
5
Готовить к поражениям, не давать пустых обещаний и не бить - как воспитывают детей Педан, Кароль и Джамала
Готовить к поражениям, не давать пустых обещаний и не бить - как воспитывают детей Педан, Кароль и Джамала
Холли Берри похвасталась стройными ногами в откровенном боди
Холли Берри похвасталась стройными ногами в откровенном боди
&quot;Мисс Украина Вселенная&quot; везет 100 кг одежды на конкурс красоты
"Мисс Украина Вселенная" везет 100 кг одежды на конкурс красоты
Мать Илона Маска позировала для украинского фотографа
Мать Илона Маска позировала для украинского фотографа
Гейтс и Безос: кто еще самые завидные холостяки-миллиардеры
Гейтс и Безос: кто еще самые завидные холостяки-миллиардеры
Видео
Все видео
Дочь голливудских актеров выходит замуж. Размеры кольца поражают
Дочь голливудских актеров выходит замуж. Размеры кольца поражают
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
Екатерина Осадчая ошарашила приятной новостью
Екатерина Осадчая ошарашила приятной новостью
Китайским СМИ запретили писать о победительнице "Оскара" этого года
Китайским СМИ запретили писать о победительнице "Оскара" этого года
Дорофеева, Санина и Потап: звезды создали песню к 35-й годовщине катастрофы на ЧАЭС
Дорофеева, Санина и Потап: звезды создали песню к 35-й годовщине катастрофы на ЧАЭС
Интервью
1/5
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Просмотров: 459
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1224
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 810
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 468
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2322
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
05 мая 2021
1 Просмотров: 666
Побалакаємо
– Люди живут от зарплаты до зарплаты, а я – от аренды до аренды, – каже Оксана, моя нова манікюрниця з Донецька. Сім років ...
четверг, 06 мая 2021 15:45

Украинская модель вспомнила, как в детстве изучала презерватив

  Комментировать
Украинская модель вспомнила, как в детстве изучала презерватив
Когда кума матери Брик нашла презерватив в кармане куртки, то сразу сообщила ей об этом. Фото: instagram.com/tatyana_bryk

Победительница модельного реалити Татьяна Брик поделилась забавной историей о презервативе. Она призналась, что впервые нашла средство контрацепции еще в детстве.

Об этом украинская модель рассказала в рамках образовательного проекта Фонда Елены Пинчук Stories.

"Когда я была совсем маленькой, нашла презерватив. До этого я знала, что есть такие специальные квадратики для защиты, но никогда не трогала их. Открыла упаковку, потрогала его, выучила. Но показать открытый презерватив родителям постеснялась, поэтому спрятала его в куртку, которую после этого не носила года три. У меня есть крестная сестра, все мои вещи кочевали к ней. И эта куртка тоже", - поделилась победительница проекта "Супер Топ-модель по-украински", который показывал "Новый канал".

Когда кума матери Брик нашла презерватив в кармане куртки, то сразу сообщила ей об этом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сказал, что украинки хотят быть принцессами". Модель рассказала, почему рассталась с итальянцем

"Мама пришла и говорит: "Тетя Ира нашла открытый презерватив в кармане. Ты с детьми за школой смотрела?". Говорю: "Я щупала". Мама сразу же спросила о моих ощущениях и попросила никогда больше не стесняться говорить с ней о таких вещах. Говорит: "Хочешь - щупай, нюхай, жуй, только не стесняйся, ни прячь это никуда", - рассказала модель.

Модель Татьяна Брик рассказала, почему рассталась с французом Рафаэлем. Пара встречалась больше года. Победительница "Супер топ-модель по-украински" жила вместе с Рафаэлем в городе Дубаи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинская модель вспомнила, как в детстве изучала презерватив». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Нобелевский лауреат плакал от стихов Шевченко

Автомобиль назвали именем мореплавателя

"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ

Убили гетмана

Лидера движения сопротивления выпустили из тюрьмы

Самое читаемое
Экс- &quot;виагра&quot; полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
 1 Просмотров: 26496
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
10
 Просмотров: 24940
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки Просмотров: 7983
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
 Просмотров: 5661
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью Просмотров: 4941
Знаменитости
Готовить к поражениям, не давать пустых обещаний и не бить - как воспитывают детей Педан, Кароль и Джамала
Готовить к поражениям, не давать пустых обещаний и не бить - как воспитывают детей Педан, Кароль и Джамала
6
 Просмотров: 216
Холли Берри похвасталась стройными ногами в откровенном боди
Холли Берри похвасталась стройными ногами в откровенном боди
5
 Просмотров: 1278
Даша Астафьева показалась в сверхсексуальном кожаном белье
Даша Астафьева показалась в сверхсексуальном кожаном белье Просмотров: 918
"Мисс Украина Вселенная" везет 100 кг одежды на конкурс красоты
"Мисс Украина Вселенная" везет 100 кг одежды на конкурс красоты
5
 Просмотров: 1206
Мать Илона Маска позировала для украинского фотографа
Мать Илона Маска позировала для украинского фотографа
9
 Просмотров: 891
Больше всего комментируют
6
Ахметов за год разбогател почти втрое
4
ЦИК отказалась регистрировать народным депутатом "слугу" Вирастюка
3
"Квартал 95" назвали украинофобами
3
В Украине более 200 улиц с именем российской оккупантки, соратницы Путина
3
Разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился - рейтинг
Голосов: 43010
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть