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среда, 13 января 2021 12:32

Победительница модельного реалити рассекретила, почему разошлась с французом

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Модель Татьяна Брик рассказала, почему рассталась с французом Рафаэлем. Пара встречалась больше года.

Победительница "Супер топ-модель по-украински" жила вместе с Рафаэлем в городе Дубаи.

"У нас с Рафаэлем все было пополам. Если мы шли в ресторан - каждый платил сам за себя. Ради него я переехала в Дубай, там у меня не было вообще никакой работы, сидела дома. Рафаэль видел, что у меня трудное время, нет денег, но все равно продолжал гнуть свою линию: "Таня, расходы делим пополам". Собственно, чтобы заработать, я поехала с ОАЭ", - поделилась победительница модельного реалити "Нового каналу" во время интервью на YouTube-канале "ТОР".

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
  Модель рассказала, почему рассталась с французом
Модель рассказала, почему рассталась с французом

Брик во время работы в других странах общалась с любимым. Но во время одного из праздников Рождества с семьей француза женщина поняла, что не хочет быть ее частью.

"Родные Рафаэля поступили достаточно невоспитанно и некрасиво по отношению ко мне. Это было в Париже, куда я прилетела сразу после контракта в Лондоне. У нас была небольшая квартира, поэтому когда я разложила вещи и поставила чемоданы, казалось, что там все заставлено. Однажды пришла сестра Рафаэля и начала возмущаться, что у нас очень грязно. Затем она повторяла это во время рождественского ужина при всей семье. кричала, что мы развели "бордель" в квартире. После этого все - сам Рафаэль, его крестная и мама - стали обсуждать меня, говорить, что я неряха. Это было некрасиво и неприятно", - призналась женщина.

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Через несколько недель Брик поняла, что отношениям конец. Они общаются, но как друзья.

Модель Дарья Майстренко назвала причины разрыва отношений с итальянским режиссером 36-летним Томмазо Аньезе. Пара была вместе 2,5 года. К пандемии Майстренко жила в Италии и часто встречалась с экс-возлюбленным. Через карантин женщина осталась в Украине.

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