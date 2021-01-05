"Сказал, что украинки хотят быть принцессами". Модель рассказала, почему рассталась с итальянцем

Модель Дарья Майстренко назвала причины разрыва отношений с итальянским режиссером 36-летним Томмазо Аньезе. Пара была вместе 2,5 года.

К пандемии Майстренко жила в Италии и часто встречалась с экс-возлюбленным. Через карантин женщина осталась в Украине. Во время участия в шоу "Супер топ-модели по-украински", что показывает "Новий канал", ее романтические отношения закончились.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу" Модель назвала причины разрыва отношений с итальянцем

"Каждый год мне нужно было делать себе визу в Италию. Классно, что рядом любимый, но трудно быть там чужой. Хотелось наконец приехать и знать: я буду здесь жить и планировать будущее. Начала думать о переезде, учить итальянский, искать университет в Италии. Но помогать мне стать гражданкой Италии Том отказался. Говорил, чтобы все делала сама. А я устала от этого", - призналась модель в интервью YouTube-каналу "ТОР".

До свадьбы мужчина был не готов.

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"У итальянцев другая культура. Родители Тома поженились через 14 лет отношений, он хотел жить так же. Я ему объясняла: если бы он был украинцем, мы бы хоть 25 лет жили без штампа в паспорте. Дело не в свадьбе, а в том, что роспись - возможность нам вместе жить в Италии на равных правах. В конце концов он сказал, что украинки хотят быть принцессами, и чтобы их обслуживали. Но за 2,5 года я редко чувствовала себя принцессой. Он до сих пор пытается вернуть эти отношения. Когда передавал мои вещи в Украина, отправил вместе с ними ключи от своего дома. Но я понимаю: если вернусь, все будет, как раньше", - пояснила она.

На шоу "Супер Топ-модель по-украински" победила Татьяна Брык. Она обошла полуфиналисток Александру Литвин и Дарью Майстренко.