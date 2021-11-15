Украинская диджей спасала друга из гаража тряпками

Dj Nana вспомнила, как спасала друга из гаража. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Диджей Анастасия Кумейко, более известная как Dj Nana, поделилась детскими воспоминаниями.

Звезда вспомнила, как она прыгала по гаражам, что закончилось не очень весело. Историей с детства поделилась на съемках шоу "Дети против звезд", что показывает "Новый канал".

"Росла с бабой и дедом, дружила со всеми ребятами во дворе. Как-то мы бегали по крышам гаражей, один из них был очень старым и ветхим. И мой друг провалился в гараж", - сказала она.

Кумейко рассказала, что тогда все принесли из дома тряпки.

"Делали из них канат. Долго пытались достать друга, но взрослые нас засекли. Позвонили владельцу гаража. Друга вытащили, просто открыв дверь. А после этого на всех гаражах были расклеены объявления: "Не бегать по крышам", - поделилась она.

Артистка призналась, что теперь хотела бы попробовать что-нибудь цирковое.

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"Это может быть моноколесо или воздушная гимнастика. Если бы мне сказали, что у меня два месяца, чтобы стать воздушной гимнасткой, я бы ею стала", - сказала диджей.

Диджей Анастасия Кумейко снова взволновала фанов порцией пикантных фотографий. Артистка позировала топлес в брючном костюме мятного цвета. Дополнила образ красными солнцезащитными очками и круглыми серьгами.