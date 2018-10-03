Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид

30 сентября в Киеве состоялся концерт Энрике Иглесиаса. Сегодня в известном таблоиде dailymail.co.uk появились фото страстных поцелуев музыканта с фанаткой.

Девушка выбежала среди концерта к певцу и запрыгнула на него. После объятий и поцелуев подарила ему картину с его портретом, но и не думала уходить со сцены. Она снова прыгнула на певца и продолжила поцелуи. Судя по реакции Иглесиаса, он был не против. После этого фанатка попыталась сделать Селфи с кумиром и снова начала его целовать. Понадобилось немало времени, прежде чем девушка ушла со сцены. Иглесиас после нескольких песен попращався со зрителями, отметив, что его сегодняшней мотивацией является 9-ти месячные дети и преданные фаны.

"Не возражаю, чтобы делить с ними часть своей жизни, - говорит The Associated Press латиноамериканский певец, - Я всегда так делаю благодаря своей музыке".

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Энрике Иглесиас прошлого года стал отцом. Детей ему родила теннисистка Анна Курникова. Малыши Николас и Люси появились на свет 16 декабря 2017-го года, писали западные издания.

Пара проживает вместе 17 лет, после того, как встретились на съемках клипа Иглесиаса на песню Escape, где Анна сыграла роль .