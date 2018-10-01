Британская звезда Том Греннан едет в Украину

Том Греннан впервые выступит в Киеве Фото: Пресс-служба

Британский певец Том Греннан летом выпустил дебютный альбом "Lightning Matches", который попал в топ-5 чарта Соединенного Королевства, а теперь едет к украинской публике его представить. Концерт состоится 1 декабря в клубе Сaribbean Club.

Том Греннан занимался футболом и уже был готов ехать играть за небольшую команду в США, но внезапно отказался и пошел учиться на актера. Затем пару месяцев поработал бариста в сети кофеен Сosta Coffee.

Когда на вечеринке он сыграл короткую, но культовую песню The Kooks - "Seaside", друзья остались в приятном шоке. Сказали - продолжать. Он и продолжил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киев приедет группа BrainStorm

Сейчас Том - звезда национального масштаба, которая потихоньку движется к чему-то большему, чем пятитысячная зал Brixton Academy в Лондоне.

The Independent сравнивает его с актером Джеймсом Дином, но называет "бунтарем с причиной". Ведущие британские издания нахваливают его первую полноформатную работу, а к себе на треки его приглашают британские электронщики Chase & Status и рэпер Bugzy Malone. Несмотря на славу, он не изменяет себе. Остается простым, привлекательным пареньком из небольшого городка Бедфорд. Сборка простых, незатейливые, но искренние поп-песни о своей жизни, которые выполняет хриплым, но сильным, фактурным баритоном.