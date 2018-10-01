Британская звезда Том Греннан едет в Украину

 
Ексклюзивы
1/5
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
2 Просмотров: 1386
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
1 Просмотров: 1071
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Просмотров: 603
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Просмотров: 153
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
14 Просмотров: 8496
Порошенко хочет показать, что выполняет обещания
Порошенко хочет показать, что выполняет обещания
3 Просмотров: 2088
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
5 Просмотров: 9900
"Два месяца делал кальян в виде паровоза" - Виталий Демидюк
"Два месяца делал кальян в виде паровоза" - Виталий Демидюк
Просмотров: 1377
Рассказали, какой интерес Москвы на выборах в Верховную Раду
Рассказали, какой интерес Москвы на выборах в Верховную Раду
Просмотров: 846
Конфликт Холодницкого и Сытника. Откуда ноги растут
Конфликт Холодницкого и Сытника. Откуда ноги растут
1 Просмотров: 1197
Фото
Все фото
18
29
3
28
8
Обольщает и очаровывает: показали до сих пор неизвестные снимки юной Анджелины Джоли
Обольщает и очаровывает: показали до сих пор неизвестные снимки юной Анджелины Джоли
Пышногрудая копия Кардашьян без белья примерила откровенный сарафан
Пышногрудая копия Кардашьян без белья примерила откровенный сарафан
Шэрон Стоун засветила подтянутую фигуру в купальнике
Шэрон Стоун засветила подтянутую фигуру в купальнике
Мороженое и бананы на пикантных местах: роскошные красавицы топлес обходят цензуру
Мороженое и бананы на пикантных местах: роскошные красавицы топлес обходят цензуру
Хакеры слили в сеть фото &quot;жены&quot; Гарри Поттера топлесс
Хакеры слили в сеть фото "жены" Гарри Поттера топлесс
Видео
Все видео
Обещал вернутся - умер артист, исполнивший песню "Вечная любовь"
Обещал вернутся - умер артист, исполнивший песню "Вечная любовь"
Розовый латекс разорвал танцпол - Леся Никитюк насмешила поклонников
Розовый латекс разорвал танцпол - Леся Никитюк насмешила поклонников
"Виа гра" просроченная у вас - поклонники раскритиковали новый состав группы
"Виа гра" просроченная у вас - поклонники раскритиковали новый состав группы
"Танцы со звездами": из проекта вылетела фитнес-тренер
"Танцы со звездами": из проекта вылетела фитнес-тренер
Вышел трейлер киносаги "Люди Икс: Темный Феникс"
Вышел трейлер киносаги "Люди Икс: Темный Феникс"
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 63
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1152
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 4986
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9441
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 октября 2018
Просмотров: 270
Гаманці й коробка з-під порошку
Це була забава мого покоління — хлопців із 1970-х. Коли футбол, купання в річці й риболовля набридали, Сергій канючив: — Юрко, ...
понедельник, 01 октября 2018 18:10

Британская звезда Том Греннан едет в Украину

  Комментировать
Британская звезда Том Греннан едет в Украину
Том Греннан впервые выступит в Киеве Фото: Пресс-служба

Британский певец Том Греннан летом выпустил дебютный альбом "Lightning Matches", который попал в топ-5 чарта Соединенного Королевства, а теперь едет к украинской публике его представить. Концерт состоится 1 декабря в клубе Сaribbean Club.

Том Греннан занимался футболом и уже был готов ехать играть за небольшую команду в США, но внезапно отказался и пошел учиться на актера. Затем пару месяцев поработал бариста в сети кофеен Сosta Coffee.

Когда на вечеринке он сыграл короткую, но культовую песню The Kooks - "Seaside", друзья остались в приятном шоке. Сказали - продолжать. Он и продолжил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киев приедет группа BrainStorm

Сейчас Том - звезда национального масштаба, которая потихоньку движется к чему-то большему, чем пятитысячная зал Brixton Academy в Лондоне.

The Independent сравнивает его с актером Джеймсом Дином, но называет "бунтарем с причиной". Ведущие британские издания нахваливают его первую полноформатную работу, а к себе на треки его приглашают британские электронщики Chase & Status и рэпер Bugzy Malone.

Несмотря на славу, он не изменяет себе. Остается простым, привлекательным пареньком из небольшого городка Бедфорд. Сборка простых, незатейливые, но искренние поп-песни о своей жизни, которые выполняет хриплым, но сильным, фактурным баритоном.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Британская звезда Том Греннан едет в Украину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Мисс Вселенная&quot; в белоснежном бикини прогулялась с бойфрендом
"Мисс Вселенная" в белоснежном бикини прогулялась с бойфрендом
12
 Просмотров: 145510
Голая и аппетитная: фитнес-модель удивила откровенными фото с едой
Голая и аппетитная: фитнес-модель удивила откровенными фото с едой
13
 Просмотров: 85402
Монике Белуччи - 54: лучшие образы итальянского секс-символа
Монике Белуччи - 54: лучшие образы итальянского секс-символа
24
 Просмотров: 26937
Для владельцев &quot;евроблях&quot; подготовили новую ловушку
Для владельцев "евроблях" подготовили новую ловушку Просмотров: 17596
Новые штрафы и включены фары: водителей предупредили об изменениях
Новые штрафы и включены фары: водителей предупредили об изменениях 2 Просмотров: 15184
Знаменитости
Обольщает и очаровывает: показали до сих пор неизвестные снимки юной Анджелины Джоли
Обольщает и очаровывает: показали до сих пор неизвестные снимки юной Анджелины Джоли
18
 Просмотров: 2790
Пышногрудая копия Кардашьян без белья примерила откровенный сарафан
Пышногрудая копия Кардашьян без белья примерила откровенный сарафан
29
 Просмотров: 6671
Шэрон Стоун засветила подтянутую фигуру в купальнике
Шэрон Стоун засветила подтянутую фигуру в купальнике
3
 Просмотров: 2665
Обещал вернутся - умер артист, исполнивший песню "Вечная любовь"
Обещал вернутся - умер артист, исполнивший песню "Вечная любовь"
 Просмотров: 909
Розовый латекс разорвал танцпол - Леся Никитюк насмешила поклонников
Розовый латекс разорвал танцпол - Леся Никитюк насмешила поклонников
 Просмотров: 4545
Больше всего комментируют
109
Ницой хочет екзаменуваты жителей Донбасса
14
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
5
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
3
Порошенко хочет показать, что выполняет обещания
3
Порошенко поблагодарил Путина
Голосов: 30552
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua