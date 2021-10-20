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среда, 20 октября 2021 15:09

Уилл Смит лишился "последствий" карантина и шокировал фанов похудевшей фигурой
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Голливудский актер 53-летний Уилл Смит поразил поклонников похудевшей фигурой. Актер жаловался, что во время карантина перестал следить за питанием и ослабил фитнес-режим, поэтому набрал вес.

Американский актор Вілл Сміт вразив підтягнутою фігурою
Фото: instagram.com/willsmith
Американский актор Вілл Сміт вразив підтягнутою фігурою
Американский актор Вілл Сміт вразив підтягнутою фігурою
Так выглядел кинозвезда до похудения
Американский актор Вілл Сміт вразив підтягнутою фігурою

Смит начал много тренироваться. И результаты уже видны в ролике, опубликованном в Instagram. На видео актер сначала лежит в постели и смотрит в телефон. Затем слышит мотивационные слова, после чего бежит в зал.

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Публикация от Will Smith (@willsmith)

Фаны были шокированы, потому кинозвезда был похудевший и подтянутый.

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"Возвращается твое легендарное тело", "Ты невероятно похудел", "Король Смит", "Ты храбрый".

Американский актер 53-летний Уилл Смит снялся в эффектных образах. Кинозвезда не только впервые за долгое время принял участие в фотосессии, но и дал откровенное интервью.

Смит поделился деталями полигамного брака с женой Джадой Пинкетт-Смит. Супруги вместе 23 года. В прошлом году женщина призналась, что у нее роман с музыкантом и другом сына Джейдена 29-летним Аугустом Алсиной.

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