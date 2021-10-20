Уилл Смит лишился "последствий" карантина и шокировал фанов похудевшей фигурой

Голливудский актер 53-летний Уилл Смит поразил поклонников похудевшей фигурой. Актер жаловался, что во время карантина перестал следить за питанием и ослабил фитнес-режим, поэтому набрал вес.

Фото: instagram.com/willsmith

Смит начал много тренироваться. И результаты уже видны в ролике, опубликованном в Instagram. На видео актер сначала лежит в постели и смотрит в телефон. Затем слышит мотивационные слова, после чего бежит в зал.

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Фаны были шокированы, потому кинозвезда был похудевший и подтянутый.

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"Возвращается твое легендарное тело", "Ты невероятно похудел", "Король Смит", "Ты храбрый".

Американский актер 53-летний Уилл Смит снялся в эффектных образах. Кинозвезда не только впервые за долгое время принял участие в фотосессии, но и дал откровенное интервью. Смит поделился деталями полигамного брака с женой Джадой Пинкетт-Смит. Супруги вместе 23 года. В прошлом году женщина призналась, что у нее роман с музыкантом и другом сына Джейдена 29-летним Аугустом Алсиной.