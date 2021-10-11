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понедельник, 11 октября 2021 16:24

"Брак не может быть тюрьмой" - Уилл Смит поделился деталями полигамных отношений
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Голливудский актер 53-летний Уилл Смит снялся в эффектных образах. Кинозвезда не только впервые за долгое время принял участие в фотосессии, но и дал откровенное интервью.

Смит поделился деталями полигамного брака с женой Джадой Пинкетт-Смит. Супруги вместе 23 года. В прошлом году женщина призналась, что у нее роман с музыкантом и другом сына Джейдена 29-летним Аугустом Алсиной. В интервью изданию GQ актер сказал, что Джада никогда не верила в традиционный брак.

"У Джады есть члены семьи, у которых были нетрадиционные отношения. Так что она росла совершенно не так, как я. Было много дискуссий на тему, что такое совершенство отношений. Какой идеальный способ взаимодействия в браке? И для большей части наших отношений мы выбрали моногамию. Но мы не думали о ней как о единственном варианте идеальных отношений", - поделился Смит.

Актер уверяет, что благодаря открытому браку пара больше доверяет друг другу.

Американский актер Уилл Смит снялся в откровенных образах и дал откровенное интервью
Фото: Ренелл Медрано для издания GQ
Американский актер Уилл Смит снялся в откровенных образах и дал откровенное интервью
Американский актер Уилл Смит снялся в откровенных образах и дал откровенное интервью
Американский актер Уилл Смит снялся в откровенных образах и дал откровенное интервью
Американский актер Уилл Смит снялся в откровенных образах и дал откровенное интервью

"Мы дали друг другу доверие и свободу, с верой в то, что каждый должен найти свой путь. А брак для нас не может быть тюрьмой. И я никому не предлагаю идти нашей дорогой. Но свобода, которую мы дали друг другу, и безусловная поддержка для меня является высшим определением любви", - сказал он.

Мужчина добавил, что осознал во время занятий с тренером по сексуальной жизни, что хотел бы иметь гарем. В фантазиях Смита в него входили бы разные женщины, среди которых актриса Холли Берри и балерина Мисти Коупленд.

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"Не знаю, где я это видел, когда был подростком, но идея путешествовать с 20 женщинами, которых я любил и о которых заботился, показалась мне отличной. А после того, как мы немного поиграли с фантазиями, я подумал: "Это было бы ужасно". Это очищало мой разум, давая понять, что нормально быть тем, кто я есть. Нормально думать, что Холли красавица. То, что я женат и считаю ее красивой, не делает меня плохим человеком. Тогда как в моем сознании и христианском воспитании даже мои мысли были грехами. Это был действительно длительный процесс, который заставил меня осознать, что мысли не является грехом", - отметил он.

Смит с женой воспитывают двоих детей: 23-летнего Джейдена и 20-летнюю Уиллоу. Также у актера есть старший сын 28-летний Трей от первого брака.

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