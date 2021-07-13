Участники "Холостяка" стали родителями

Фото: instagram.com/kvittkova

Сегодня герои телешоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и Даша Квиткова впервые стали родителями. Об этом Квиткова сообщила в Instagram.

"Сегодня наши сердца родились заново. В 9:51 появился на свет наш сын", - написала молодая мать под трогательными фотографиями из родильного.

Никита Добрынин и Даша Квиткова познакомились во время участия в девятом сезоне шоу "Холостяк". Главный герой сразу выбрал именно Дашу Квиткову, которой в финале признался в любви. С тех пор пара вместе. 20 мая 2020 года они официально поженились.

Новость о будущем пополнении Никита и Даша объявили в январе, когда отдыхали на Мальдивах.

Молодые супруги утверждают, что планирует еще заводить детей. В этом они признавались друг другу еще во время съемок шоу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Комплимент, забота, благодарность: что любимым нужно писать в сообщениях

Психологи выяснили новое условие для того, чтобы отношения были счастливыми. Оно заключается в том, что влюбленным необходимо поровну разделять власть в отношениях.