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пятница, 02 марта 2018 16:14

Участница "слепых прослушиваний" "Голоса страны" признается в любви к Зиандже
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Фото: Пресс-служба

4 марта, в 21:00 зрители телеканала "1+1" увидят предпоследний выпуск "слепых прослушиваний" проекта "Голос країни -8", звездными тренерами которого стали Сергей Бабкин, Джамала, которая ожидает первенца, Потап, Тина Кароль, ведущими - Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

В шестой программе на главную вокальную сцену страны выйдет 21-летняя Дарья Шевченко из Днепра. Интересно, что девушка пришла на "слепые прослушивания" для того, чтобы встретить свою давнюю любовь Зианджу:

"Десять лет назад я влюбилась в Бориса Апреля. Да, я знаю об изменениях, которые произошли в жизни Зианджи, но мои чувства не угасли до сих пор. Я мечтаю попасть в команду Потапа, и еще раз увидеться с ней. Надеюсь, что она меня помнит, и в воскресенье буду петь для нее", - сказала Дарья.

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Тем временем, участницей "слепых прослушиваний" станет украинская певица и участница "Танців з зірками" Камалия. Развернуть красные кресла звездных тренеров артистка попытается с помощью украинской народной песни "Ой, ходить сон" в академическом исполнении. Интересно, что именно эта колыбельная существенно повлияла на судьбу Камалии:

"Я исполню знаковую для меня композицию. В детстве мне ее пела мама, а на своего мужа Захура я произвела впечатление именно этой колыбельной. Он подошел ко мне, опустился на одно колено, поцеловал руку и сказал: "С этого момента я ваш фан. Я влюбился в ваш голос. Для меня Сары Брайтман больше не существует". Надеюсь, что именно эта особенная песня поможет мне покорить сердца зрителей и тренеров", - поделилась певица.

Еще одной участницей "Голосу країни -8" станет 27-летняя дочь известного певца и композитора Вячеслава Хурсенко Мария, которая пришла на проект для того, чтобы продолжить путь своего отца и подарить новую жизнь его песням. На главной сцене страны Мария чувственно исполнит песню отца "На острові чекання".

В "Голосі країни -8" новые жесткие правила: участник, который не смог развернуть ни одного тренерского кресла, будет вынужден без общения со звездными тренерами покинуть сцену. Также одним из нововведений сезона стал специальный лифт, на котором вокалисты поднимаются на сцену. Кроме того, в "Голосі країни -8" примет участие рекордное количество звездных участников: певица Злата Огневич, олимпийская чемпионка по вольной борьбе Ирина Мерлени, участница "Танців з зірками" и украинская артистка Камалия, певица Ирина Федишин, участник "Танців з зірками" и актер Юрий Ткач и экс-Борис Апрель Зианджа. Ведущим бэкстейджа стал Артем Гагарин. Во время выхода программ в эфир Артем будет показывать для пользователей социальных сетей интересные моменты закулисья, эксклюзивные интервью с участниками, а также командой проекта.

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