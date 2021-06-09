Участница "Холостяка" раскованно позировала в кружевном белье

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" 22-летняя Александра Миколюк снялась в пикантной фотосессии.

Стилистка предстала в Instagram в сексуальном комплекте белья и белых чулках на подтяжках. Миколюк соблазнительно позировала на камеру, раскованно демонстрируя стройную фигуру.

Фото: instagram.com/manchkina5

"Стайлинг? Ну а он по традиции создан мной. Как только я представила этот образ, то неустанно собирала его целую неделю", - написала она под фотографиями.

Образ дополнила красными лаковыми перчатками и высокими туфлями на каблуке такого же цвета.

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Организаторы реалити-шоу "Холостячка" рассекретили имя героини второго сезона. Ею стала артистка и представительница Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение" 35-летняя Злата Огневич. "Холостячка-2" выйдет на экраны осенью.