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понедельник, 15 марта 2021 19:04

"У него есть особняк на склонах". Украинская модель рассказала, как познакомилась с Ди Каприо

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&quot;У него есть особняк на склонах&quot;. Украинская модель рассказала, как познакомилась с Ди Каприо
Арина Любителева рассказала, как познакомилась с Леонардо Ди Каприо. Фото: instagram.com/im.arinari

Участница модельного реалити Арина Любителева рассказала, с кем из звезд она познакомилася во время проживания в США. У модели были отношения с гитаристом Беном Макки, который является участником группы Imagine Dragons. Также общается с музыкантами Red Hot Chili Peppers и братом Беллы и Джиджи Хадид - Анваром.

Знакомствами со знаменитостями она поделилась во время съемок "Модельного краш-теста" на YouTube.

"Знакомая с Леонардо Ди Каприо, но с ним кто только не знаком. Мне кажется, с ним знакомы все, кто живет в Америке и ведет примерно мой образ жизни. Мы познакомились через его лучшего друга - актера Лукаса Хааса, с которым мы тесно дружили, когда я жила в Лос-Анджелесе", - отметила Любителева.

Она рассказала, что Хаас и Ди Каприо живут рядом.

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"У Лео, к слову, большой особняк на склонах. Оба актера очень простые ребята, несмотря на свой звездный статус. Лукас больше занимается музыкой, у него своя студия звукозаписи", - добавила участница реалити "Супер Топ-модель по-украински", которое показывал "Новый канал".

Модель Арина Любителева поделилась историей знакомства со знаменитостями. За 5 лет модельной карьеры работала с известными дизайнерами, появилась на обложке Harper's Bazaar, пожить в США и встречалася со звездами.

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