"Муж Шакиры хотел спеть со мной". Украинка рассказала об ухаживании звезд

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Модель Арина Любителева поделилась историей знакомства со знаменитостями. За 5 лет модельной карьеры работала с известными дизайнерами, появилась на обложке Harper's Bazaar, пожить в США и встречалася со звездами.

"Не очень дрожала, когда знакомилась со звездами, ведь в это время уже встречалась с Беном с Imagine Dragons (Бен Макки - бас-гитарист группы, с которым модель встречалась 2 года. - Gazeta.ua), а это почти легенда. К этому у меня был еще более известный парень. Поэтому к такому окружения я привыкла. Когда ты живешь в Америке, со звездами очень легко знакомиться. Тем более, если находишься в определенной тусовке, как я", - отметила она.

Любителева рассказала, как за ней ухаживали знаменитости.

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"Однажды в ресторане на меня очень пристально смотрел мужчина. Потом я поняла, что это актер Микки Рурк. Муж Шакиры, футболист Жерар Пике, вообще ко мне клеился: хотел, чтобы я с ним песню запела. А в Токио познакомилась с футболистом Лионелем Месси - он приезжал сниматься в рекламной кампании часов, а я была знакома с организаторами этой съемки, поэтому потом мы вместе гуляли", - вспомнила участница реалити "Супер Топ-модель по-украински", которое показывал "Новый канал".

Модель Татьяна Брик рассказала, что она испробовала много вариантов, чтобы достичь идеальной фигуры: голодание, жесткие диеты, иглоукалывание. И она отметила, что наиболее эффективно помогали похудеть занятия спортом и правильное питание.