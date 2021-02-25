"Картофель - табу". Как поддерживает идеальную фигуру украинская модель

Фото: instagram.com/tatyana_bryk

Модель Татьяна Брик рассказала, что она испробовала много вариантов, чтобы достичь идеальной фигуры: голодание, жесткие диеты, иглоукалывание. И она отметила, что наиболее эффективно помогали похудеть занятия спортом и правильное питание. Советами поделилась с подписчиками в Instagram.

"Раньше я взвешивала пищу и подсчитывала килокалории. Придерживалась нормы (ее можно вычислить по формуле в интернете), сейчас же могу измерить на глаз, сколько примерно килокалорий в моей еде. Я не любитель мучного, но запросто могу съесть круассан. Практически не употребляю молочку (очень редко могу съесть сырники или творог), ем мало мяса (просто не хочется). У меня в рационе преобладают рыба и морепродукты. Картофель - табу, ее я заменяю печеным бататом", - отметила победительница "Супер Топ-модель по-украински", который показывал "Новый канал".

Брик также следит за временем приема пищи и принимает значительное количество овощей.

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"Последний прием пищи у меня в 16:00-17:00. Первый - в 5:45-6:00. На ужин могу съесть хурму или гранат, словом, что-то легкое. На обед у меня чаще всего гречневая каша с рыбой, спринг-ролл или подобное", - добавила модель.

Победительница модельного реалити "Супер топ-модель по-украински" Татьяна Брик поделилась, как изменилась ее жизнь после завершения сезона. Женщина рассказала, что ей было несложно скрывать результаты финала. Несмотря на то, что о победе ей стало известно несколько месяцев назад, она не имела право рассказывать о финале.