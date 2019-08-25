"Ты украла мое детство": девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери

История Евы Ионеско началась в 70-х годах прошлого века, когда девочке было всего пять лет. Ее мать Ирина - румынка по происхождению - в 70е годы прославилась в Париже и за его пределами, публикуя обнаженные фото своей дочери в в художественных и порно журналах.

Ева — самая молодая модель, когда-либо появлявшаяся в Playboy обнаженной. Ее фотографии, сделанные Жаком Бурбулоном, появились в итальянском издании журнала в октябре 1976, когда ей было 11 лет. В ноябре 1978 испанское издание Пентхаус опубликовало ее фотографии.

Ева дебютировала в кино в возрасте одиннадцати лет в 1976 году, в фильме Романа Полански "Жилец". Дальше были эротический фильм "Распутное детство". В 2011 году Ева сняла фильм о своем детстве "Моя маленькая принцесса".









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