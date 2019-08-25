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понедельник, 26 августа 2019 01:30

"Ты украла мое детство": девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
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История Евы Ионеско началась в 70-х годах прошлого века, когда девочке было всего пять лет. Ее мать Ирина - румынка по происхождению - в 70е годы прославилась в Париже и за его пределами, публикуя обнаженные фото своей дочери в в художественных и порно журналах.

Ева — самая молодая модель, когда-либо появлявшаяся в Playboy обнаженной. Ее фотографии, сделанные Жаком Бурбулоном, появились в итальянском издании журнала в октябре 1976, когда ей было 11 лет. В ноябре 1978 испанское издание Пентхаус опубликовало ее фотографии.

Ева дебютировала в кино в возрасте одиннадцати лет в 1976 году, в фильме Романа Полански "Жилец". Дальше были эротический фильм "Распутное детство". В 2011 году Ева сняла фильм о своем детстве "Моя маленькая принцесса".


Ева Ионеско родилась 18 июля 1965 года в Париже. Своего отца девочка не знала, а мать — Ирина Ионеско — практически не уделяла дочери время, воспитанием занималась бабушка.
Ева з матерью Ириной. Лишь когда Еве исполнилось 5 лет, увлеченная фотографией и богемными тусовками женщина, обратила внимание, что родила весьма красивую дочь — белокурые волосы, кукольные черты лица, пухлые губы. Все это делало Еву идеальной моделью для ее фотографий.
Когда мама впервые предложила ей попозировать для фото, Ева очень обрадовалась. Тогда она даже не подозревала, что участвует в чем-то неприличном. Главным для девочки было провести как можно больше времени со своей матерью, поэтому она с удовольствием соглашалась на все, что та предлагала. Вскоре их почти безобидные фотосессии приобрели эротический подтекст.
Женщина наряжала маленькую девочку в чулки, откровенные платья, корсеты и вуалетки, наносила ей макияж и говорила, что делать.
Раздвинь ножки, — командовала Ирина, — раздвинь сильнее! Вот уж не думала, что у тебя есть комплексы! Со временем Ирина стала фотографировать малолетнюю дочь в окружении взрослых мужчин.


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