Тина Кароль смутила фанов изменениями внешности

Тина Кароль поразила зрителей новым образом. Фото: unian.ua

Украинская певица и ведущая "Танцев со звездами" Тина Кароль поразила зрителей изменениями в 12 выпуске шоу.

Артистка опубликовала видеобумеранг, позируя на фоне декораций проекта. В кадре Тина в роскошной желтом платье улыбается, откидывая волосы назад.

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Однако во время выступления Ксении Мишиной и Евгения Кота певица кардинально изменила образ. Она появилась в довольно вызывающей образе, с короткими волосами, футболке, джинсах и кроссовках.

Украинская певица Тина Кароль удивила зрителей во время 10 прямого эфира "Танцев со звездами", который посвятили теме "Мистического вечера на Хэллоуин". Для юбилейного выпуска Тина выбрала наряд ангела. Кароль позировала в обтягивающем асимметричном белом платье и большими белоснежными крыльями за спиной.