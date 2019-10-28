Тина Кароль поразила образом сексуального ангела

Фото: @_fantina

Украинская певица Тина Кароль удивила зрителей во время 10 прямого эфира "Танцев со звездами", который посвятили теме "Мистического вечера на Хэллоуин".

Снимки и видео нежного образа появились на просторах Instagram.

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Для юбилейного выпуска Тина выбрала наряд ангела. Кароль позировала в обтягивающем асимметричном белом платье и большими белоснежными крыльями за спиной. Нежный образ звезды довершали нюдовий макияж и ободок на волосах с жемчужинами.

Поклонники Тины засыпали соблазнительное видео комментариями.

"Любимый ангел", "глаза как у дьяволицы", "невероятно красивая в этом выпуске", "ты действительно светлый человек", "любовь между Дракулой и Ангелом существует", "где твой демон?".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 27 Окт 2019 в 1:27 PDT

Состоялся десятый прямой эфир обновленного третьего сезона проекта "Танцы со звездами". Шоу покинула пара Даниэля Салема и Юлии Сахневич, которые покоряли паркет страстным мистическим танго.