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понедельник, 28 октября 2019 11:36

Тина Кароль поразила образом сексуального ангела
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Тина Кароль на "Танцах со звездами" была в образе ангела.
Фото: @_fantina
Тина Кароль на "Танцах со звездами" была в образе ангела.
Тина Кароль на "Танцах со звездами" была в образе ангела.

Украинская певица Тина Кароль удивила зрителей во время 10 прямого эфира "Танцев со звездами", который посвятили теме "Мистического вечера на Хэллоуин".

Снимки и видео нежного образа появились на просторах Instagram.

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Для юбилейного выпуска Тина выбрала наряд ангела. Кароль позировала в обтягивающем асимметричном белом платье и большими белоснежными крыльями за спиной. Нежный образ звезды довершали нюдовий макияж и ободок на волосах с жемчужинами.

Поклонники Тины засыпали соблазнительное видео комментариями.

"Любимый ангел", "глаза как у дьяволицы", "невероятно красивая в этом выпуске", "ты действительно светлый человек", "любовь между Дракулой и Ангелом существует", "где твой демон?".

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Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

Состоялся десятый прямой эфир обновленного третьего сезона проекта "Танцы со звездами". Шоу покинула пара Даниэля Салема и Юлии Сахневич, которые покоряли паркет страстным мистическим танго.

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