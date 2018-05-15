Тесть британского принца Гарри отказался идти на свадьбу

Автор: tmz Батько нареченої Меган Маркл відмовляється приходити на весілля

Отец невесты британского принца Гарри отказался идти на свадьбу дочери Меган Маркл.

Такая шокирующая новость облетела западные СМИ после скандала с ним. Томас Маркл заплатил фотографу за фейковые фото, где бы он готовится к свадьбе. Сегодня мужчина себя плохо чувствует и опасается сердечного приступа, сообщают инсайдеры в издании TMZ.

Даже после того, как Кенсингтонский дворец официально подтвердил, что Томас Маркл проведет Меган в церковь, он отказался ехать на королевскую свадьбу дочери.

Причиной такого решения Томаса стали последствия скандала, который развернулся вокруг фото. Мужчина принял участие в фотосессии для прессы, за что ему хорошо заплатили. В мошеннической схеме британский папарацци Джефф Рейнер по поручению Томаса Маркля фотографировал его с книгой о британских традициях на примерке одежды и созерцании свадебных фото будущих молодоженов.

Автор: tmz Батько нареченої Меган Маркл відмовляється приходити на весілля

Фотограф впоследствии продал фото популярным изданием, получив вознаграждение почти в $140 тыс., а часть денег папарацци передал Томасу Марклу.

Такой поступок очень огорчил Меган Маркл, поэтому мужчина решил не идти на свадьбу, чтобы избежать неудобных вопросов. Кроме того, он лишь неделю назад выписался из больницы после инфаркта. Поэтому переживает, что из-за этого скандала может снова получить сердечный приступ. Сейчас он чувствует сильные боли в груди, поэтому не решается идти на свадьбу.

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В Кенсингтонском дворце же комментировать ситуацию отказались, заявив, что "это крайне личный вопрос для Меган Маркл в эти предсвадебные дни".

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Будущего тестя британского принца 33-летнего Гарри Томаса Маркла, 73 года, уличили в мошенничестве. Он продавал фото, на которых якобы готовился к свадьбе дочери Меган Маркл, 36 лет, и королевского отпрыска. Все снимки оказались постановочными. Для последних съемок Томас Маркл взял с собой собственную сантиметровую ленту. Роль портного играл студент 17-летний Дэвид Флорес, подрабатывает продавцом товаров для вечеринок.