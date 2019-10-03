"Танцы со звездами" подготовили сюрприз для зрителей: чем удивит шоу

"Танцы со звездами" продолжают удивлять испытаниями. Фото: @ tanci1plus1

На "Танцах со звездами" назревает настоящее противостояние между участниками.

Проект приближается к экватору, и по этому случаю уже в воскресенье, 13 октября, в 21:00 на телеканале "1+1" состоится грандиозный бал, во время которого пары исполнят самые популярные танцы из классической бальной хореографии.

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Главной интригой вечера станет обмен партнерами. Им придется не только найти общий язык с другими участниками, но и конкурировать на паркете со своими партнерами.

В этом эфире, по правилам проекта, ни одна пара не покинет проект. Несмотря на это, зрительское голосование состоится, и будет открыто в течение всей недели. Голоса добавятся к результатам следующей неделе.

Напомним, что к середине проекта дошли только сильные участники: ведущая "Завтрака с 1+1" Людмила Барбир и ее партнер Дмитрий Жук, сексуальная пара проекта Даниэль Салем и Юлия Сахневич, принцесса юмора Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, белорусский актер Алексей Яровенко и Елена Шоптенко, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, шоумен Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец и Макс Леонов, драматическая пара Ксения Мишина и Женя Кот, а также звезда фильма "Свингеры" Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина.

Шоу "Танцы со звездами" близится к завершению, но продолжает поражать зрителей занятными. По правилам проекта, которые действуют во всем мире, в 7-м эфире артисты выйдут на паркет с другими танцорами. Определили новые пары по принципу "игры в бутылочку", в которую звезды сыграли в начале недели на одной из вечеринок.