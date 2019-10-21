"Танцы со звездами": какая пара покинула проект после вечера детства

 
Ексклюзивы
1/5
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 34056
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 900
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1710
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2862
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2232
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2826
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3123
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1557
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4788
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2817
Фото
Все фото
3
24
5
22
6
Макияж от визажиста Ким Кардашьян оценили в $400 тыс.
Макияж от визажиста Ким Кардашьян оценили в $400 тыс.
Первый международный фестиваль &quot;BALLET OPEN SPACE&quot; собрал украинских звезд
Первый международный фестиваль "BALLET OPEN SPACE" собрал украинских звезд
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
Звезду из &quot;Богатые тоже плачут&quot; Веронику Кастро считают лесбиянкой
Звезду из "Богатые тоже плачут" Веронику Кастро считают лесбиянкой
Без нижнего белья и комплексов: украинская актриса украсила обложку мужского журнала
Без нижнего белья и комплексов: украинская актриса украсила обложку мужского журнала
Видео
Все видео
"Танцы со звездами": какая пара покинула проект после вечера детства
"Танцы со звездами": какая пара покинула проект после вечера детства
"Порно в новостях" - Седокова поскандалила с нардепом Тищенко из-за "маленького хозяйства"
"Порно в новостях" - Седокова поскандалила с нардепом Тищенко из-за "маленького хозяйства"
"Вы петь вышли или стриптиз показать?" - Лорак раскритиковали за откровенный образ
"Вы петь вышли или стриптиз показать?" - Лорак раскритиковали за откровенный образ
Похудевшая Рианна соблазнила сеть пикантным видео без одежды
Похудевшая Рианна соблазнила сеть пикантным видео без одежды
Группа MOZGI создал саундтрек к фильму "Скажене весілля-2"
Группа MOZGI создал саундтрек к фильму "Скажене весілля-2"
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4527
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7209
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1701
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
20 октября 2019
Просмотров: 405
Свої
– Як давно не була в радянській конторі, – кажу, й усі в черзі сміються. Ми в міграційній службі, щоб отримати нові паспорти. Вже ...
понедельник, 21 октября 2019 07:36

"Танцы со звездами": какая пара покинула проект после вечера детства

  Комментировать
&quot;Танцы со звездами&quot;: какая пара покинула проект после вечера детства
После 9-го эфира проекта "Танцы со звездами" шоу покинула пара Людмилы Барбир и Дмитрия Жука. Фото - ТСН

Состоялся 9-й эфир "Танцев со звездами", темой которого было детство.

Все участники шоу выходили на сцену с маленькими танцовщиками и демонстрировали роскошную хореографию. Но в следующий эфир прошло всего семь пар. После исполнения танца за жизнь шоу покинула пара Людмилы Барбир и Дмитрия Жука.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Танцы со звездами": фавориты ответили на слухи о любви

Людмила и Дмитрий выполняли зажигательную сальсу с детьми. Но судьи оценили их выступление только в 30 баллов. Не поддержали пару и зрители, поэтому она попала в зону риска вместе с парами Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Олексией Яровенко и Елена Шоптенко.

За шанс выступить в десятом эфире Людмиле пришлось бороться с Даниэлем. Они одновременно танцевали танец-сюрпиз джайв. Однако судьи отдали предпочтение Даниэлю. Свои голоса за него отдали Григорий Чапкис, Франциско Гомес и Влад Яма.

В проекте появился 4-й постоянный судья. Им стал балетмейстер и народный артист Украины, 89-летний Григорий Чапкис, которого попросили оставить многочисленные фанаты после того, как он побыл в кресле приглашенного судьи шоу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Танцы со звездами": какая пара покинула проект после вечера детства». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В Киеве погибла блогерша
В Киеве погибла блогерша
5
 Просмотров: 27319
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
5
 Просмотров: 27181
Пропавшую 44-летнюю киевлянку нашли убитой
Пропавшую 44-летнюю киевлянку нашли убитой Просмотров: 25839
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам Просмотров: 17586
В океане нашли огромный кокон
В океане нашли огромный кокон
 Просмотров: 13833
Знаменитости
Макияж от визажиста Ким Кардашьян оценили в $400 тыс.
Макияж от визажиста Ким Кардашьян оценили в $400 тыс.
3
 Просмотров: 198
Первый международный фестиваль "BALLET OPEN SPACE" собрал украинских звезд
Первый международный фестиваль "BALLET OPEN SPACE" собрал украинских звезд
24
 Просмотров: 675
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
5
 Просмотров: 27190
В Китае запретили показ фильма "Однажды в Голливуде"
В Китае запретили показ фильма "Однажды в Голливуде" Просмотров: 702
Марув обольщала белорусов латексом и бельем
Марув обольщала белорусов латексом и бельем Просмотров: 936
Больше всего комментируют
26
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
6
Появилось видео с Луценко в Лондоне
5
"Слуга народа" Бужанский хочет отменить закон о люстрации
2
"РФ ничего не будет за" Керченский кризис "- Бабин
2
Коломойский об Арахамие: "На воре шапка горит!"
Голосов: 38532
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua