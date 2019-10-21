"Танцы со звездами": какая пара покинула проект после вечера детства

После 9-го эфира проекта "Танцы со звездами" шоу покинула пара Людмилы Барбир и Дмитрия Жука. Фото - ТСН

Состоялся 9-й эфир "Танцев со звездами", темой которого было детство.

Все участники шоу выходили на сцену с маленькими танцовщиками и демонстрировали роскошную хореографию. Но в следующий эфир прошло всего семь пар. После исполнения танца за жизнь шоу покинула пара Людмилы Барбир и Дмитрия Жука.

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Людмила и Дмитрий выполняли зажигательную сальсу с детьми. Но судьи оценили их выступление только в 30 баллов. Не поддержали пару и зрители, поэтому она попала в зону риска вместе с парами Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Олексией Яровенко и Елена Шоптенко.

За шанс выступить в десятом эфире Людмиле пришлось бороться с Даниэлем. Они одновременно танцевали танец-сюрпиз джайв. Однако судьи отдали предпочтение Даниэлю. Свои голоса за него отдали Григорий Чапкис, Франциско Гомес и Влад Яма.

В проекте появился 4-й постоянный судья. Им стал балетмейстер и народный артист Украины, 89-летний Григорий Чапкис, которого попросили оставить многочисленные фанаты после того, как он побыл в кресле приглашенного судьи шоу.