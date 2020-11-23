Танцы со звездами 2020: кто вышел в финал

 
Ексклюзивы
1/5
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 504
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1485
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 5157
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 360
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 702
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 675
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 513
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Просмотров: 495
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Просмотров: 423
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
Просмотров: 1260
Фото
Все фото
3
4
6
5
6
Дита фон Тиз в красном белье зажгла сеть
Дита фон Тиз в красном белье зажгла сеть
Валерия Крук накинула пиджак на голое тело и разорвала шаблоны
Валерия Крук накинула пиджак на голое тело и разорвала шаблоны
На отдыхе: Лобода в купальнике устроила пляжную фотосессию
На отдыхе: Лобода в купальнике устроила пляжную фотосессию
&quot;Забыла и не надела&quot;. Ведущая Соломия Витвицкая в прямом эфире сняла каблуки
"Забыла и не надела". Ведущая Соломия Витвицкая в прямом эфире сняла каблуки
Танец души: Takaya открылась в клипе &quot;Тікай&quot;
Танец души: Takaya открылась в клипе "Тікай"
Видео
Все видео
"Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей" - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
"Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей" - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
Sysuev возвращается с танцевальным синглом Girl
Sysuev возвращается с танцевальным синглом Girl
Дорофеева презентовала первый сольный клип. На русском
Дорофеева презентовала первый сольный клип. На русском
Российского актера не пропустили в Украину и запретили въезд на 3 года
Российского актера не пропустили в Украину и запретили въезд на 3 года
Танцы со звездами: во время эфира Влада Яму забрала "скорая"
Танцы со звездами: во время эфира Влада Яму забрала "скорая"
Интервью
1/5
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1359
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 846
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2223
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 486
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Просмотров: 765
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
22 ноября 2020
Просмотров: 369
Зруйнували мрії
– Біда. Сину повістка в армію прийшла, – каже з місяць тому Катерина Павлівна. Її 18-річного Івана викликали у військкомат пройти ...
понедельник, 23 ноября 2020 00:14

Танцы со звездами 2020: кто вышел в финал

  Комментировать

В воскресенье, 22 ноября, в эфир вышел тринадцатый выпуск полуфинала 4 сезона Танцы со звездами. За победу билось четыре пары, но в финал попали только три.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, Юлия Санина и Дмитрий Жук выполнили свои номера и получили оценки судей. А зрители провели свое голосование, которое прилагается к баллов судей.

 

Итак, Юлия Санина, Надежда Мейхер и Санта Димопулос прошли в финал "Танцы со звездами".

 

Финал 4 сезона выйдет 29 ноября в 21:00 на 1 + 1.

В четвертьфинале шоу "Танцы со звездами" главный судья проекту Влад Яма травму. И сразу поехал в больницу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Танцы со звездами 2020: кто вышел в финал». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей&quot; - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
"Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей" - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
 Просмотров: 29081
Гороскоп на 21-22 ноября: чего нельзя делать в эти дни
Гороскоп на 21-22 ноября: чего нельзя делать в эти дни
 Просмотров: 15418
Назвали области, где больницы больше всего заполнены больными Covid-19
Назвали области, где больницы больше всего заполнены больными Covid-19 Просмотров: 13887
За месяц станем свидетелями чуда - астролог
За месяц станем свидетелями чуда - астролог
 Просмотров: 10350
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
4
 Просмотров: 9441
Знаменитости
Дита фон Тиз в красном белье зажгла сеть
Дита фон Тиз в красном белье зажгла сеть
3
 Просмотров: 252
Звезда "50 оттенков серого" стремится выпускать доступные для всех секс-игрушки
Звезда "50 оттенков серого" стремится выпускать доступные для всех секс-игрушки Просмотров: 567
"Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей" - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
"Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей" - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
 Просмотров: 29081
Валерия Крук накинула пиджак на голое тело и разорвала шаблоны
Валерия Крук накинула пиджак на голое тело и разорвала шаблоны
4
 Просмотров: 4671
София Ротару даст концерт в России
София Ротару даст концерт в России 1 Просмотров: 1872
Больше всего комментируют
62
Исключили из партии депутатов, которые заехали на внедорожнике в подъезд многоэтажки
41
Автопробег активистов к "Феофании": что требуют от Зеленского
20
"Можем давать тотальный отпор России". Украинцы отмечают День достоинства и свободы
13
Раскрыли план "Б" Зеленского по Донбассу
6
Повстанцы провели конференцию порабощенных народов
Голосов: 41923
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть