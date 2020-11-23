Танцы со звездами 2020: кто вышел в финал

В воскресенье, 22 ноября, в эфир вышел тринадцатый выпуск полуфинала 4 сезона Танцы со звездами. За победу билось четыре пары, но в финал попали только три.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, Юлия Санина и Дмитрий Жук выполнили свои номера и получили оценки судей. А зрители провели свое голосование, которое прилагается к баллов судей.

Итак, Юлия Санина, Надежда Мейхер и Санта Димопулос прошли в финал "Танцы со звездами".

Финал 4 сезона выйдет 29 ноября в 21:00 на 1 + 1.

В четвертьфинале шоу "Танцы со звездами" главный судья проекту Влад Яма травму. И сразу поехал в больницу.