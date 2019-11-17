"Танцы со звездами 2019": кто покинул шоу в это воскресенье

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1404
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1413
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1035
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 10107
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 963
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1062
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5409
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1890
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1089
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1089
Фото
Все фото
7
3
7
6
3
В Эмилии Кларк появились крылья
В Эмилии Кларк появились крылья
В колготках, но без трусов. Астафьева снялась в новой фотосессии
В колготках, но без трусов. Астафьева снялась в новой фотосессии
Мисс Украина Вселенная не пустили в США
Мисс Украина Вселенная не пустили в США
Орландо Блум очень хочет детей от Кэти Перри
Орландо Блум очень хочет детей от Кэти Перри
Sonya Kay перекрыла улицы Киева ради прогулки на яхте
Sonya Kay перекрыла улицы Киева ради прогулки на яхте
Видео
Все видео
"Я плакала каждый день" Дорофеева рассказала, как боролась с болезнью
"Я плакала каждый день" Дорофеева рассказала, как боролась с болезнью
Эшли Грэм призналась, какого пола будет будущий ребенок
Эшли Грэм призналась, какого пола будет будущий ребенок
MARUV выпустила необычную песню
MARUV выпустила необычную песню
Звезда сериала "Крепостная" рассказала, как ушла от токсичного мужа во время беременности
Звезда сериала "Крепостная" рассказала, как ушла от токсичного мужа во время беременности
"Танцы со звездами": Могилевская "зажгла" на паркете с Ямой и призналась в любви новому избраннику
"Танцы со звездами": Могилевская "зажгла" на паркете с Ямой и призналась в любви новому избраннику
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1404
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 981
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1089
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1377
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4014
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
17 ноября 2019
Просмотров: 126
Немає користі
Секрет популярності футболу у світі зумовлений насамперед його простотою і доступністю. Є сім основних правил. Дотримуючись їх, можна грати хоч на ...
понедельник, 18 ноября 2019 00:27

"Танцы со звездами 2019": кто покинул шоу в это воскресенье

  Комментировать
&quot;Танцы со звездами 2019&quot;: кто покинул шоу в это воскресенье
Чем закончился очередной эфир "Танцев со звездами 2019". Фото: 1+1

Состоялся полуфинал обновленного третьего сезона проекту "Танцы со звездами", где каждая из пар продемонстрировала три номера.

Так, одним один танец был по классической бальной программы, второй - вместе с одним из судей проекта, который и поставил хореографию и третий - "Танец за жизнь" - самба, эфир прошел на телеканале "1+1".

Так после трех выступлений из четырех пар, в зону риска попали три: Владимир Остапчук с Илоной Гвоздевой, Виктория Булитко с Дмитрием Дикусаром и Анна Ризатдинова с Александром Прохоровым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Регина Тодоренко рассказывается подробности ссоры с Могилевской

Однако по общей сумме белел от судей и зрителей шоу в шаге от финала покинула пара Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой.

Итак впервые за всю историю "Танцев со звездами" в Украине финал станет чисто женским.

В минувшее воскресенье шоу покинули Елена Кравец и Максим Леонов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Танцы со звездами 2019": кто покинул шоу в это воскресенье». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
29
 1 Просмотров: 89982
Рассказали, в чем польза хурми
Рассказали, в чем польза хурми Просмотров: 21186
Танцующие кролики и гибкий кит в воздухе: выбрали лучшие фото природы года
Танцующие кролики и гибкий кит в воздухе: выбрали лучшие фото природы года
14
 Просмотров: 15606
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
11
 Просмотров: 11790
Женщина показывает, как выглядеть феерично, копируя одежду звезд
Женщина показывает, как выглядеть феерично, копируя одежду звезд
26
 Просмотров: 8388
Знаменитости
В Эмилии Кларк появились крылья
В Эмилии Кларк появились крылья
7
 Просмотров: 2403
За час 15 тыс. просмотров: Alyona Alyona выпустила клип о супе матери
За час 15 тыс. просмотров: Alyona Alyona выпустила клип о супе матери Просмотров: 288
В колготках, но без трусов. Астафьева снялась в новой фотосессии
В колготках, но без трусов. Астафьева снялась в новой фотосессии
3
 1 Просмотров: 7578
Мисс Украина Вселенная не пустили в США
Мисс Украина Вселенная не пустили в США
7
 Просмотров: 1800
Орландо Блум очень хочет детей от Кэти Перри
Орландо Блум очень хочет детей от Кэти Перри
6
 Просмотров: 468
Больше всего комментируют
5
Мир на российских условиях приведет к еще большей войны в будущем - Кулык
3
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
2
Стало известно, что случилось с головой Укрэксимбанка Гриценко
1
Похитили голову "Укрэксимбанку"
1
Нечеловеческая жестокость: оккупанты требуют ликвидировать зверей из зоопарка "Тайган"
Голосов: 39002
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua