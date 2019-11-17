"Танцы со звездами 2019": кто покинул шоу в это воскресенье

Чем закончился очередной эфир "Танцев со звездами 2019". Фото: 1+1

Состоялся полуфинал обновленного третьего сезона проекту "Танцы со звездами", где каждая из пар продемонстрировала три номера.

Так, одним один танец был по классической бальной программы, второй - вместе с одним из судей проекта, который и поставил хореографию и третий - "Танец за жизнь" - самба, эфир прошел на телеканале "1+1".

Так после трех выступлений из четырех пар, в зону риска попали три: Владимир Остапчук с Илоной Гвоздевой, Виктория Булитко с Дмитрием Дикусаром и Анна Ризатдинова с Александром Прохоровым.

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Однако по общей сумме белел от судей и зрителей шоу в шаге от финала покинула пара Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой.

Итак впервые за всю историю "Танцев со звездами" в Украине финал станет чисто женским.

В минувшее воскресенье шоу покинули Елена Кравец и Максим Леонов.