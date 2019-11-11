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понедельник, 11 ноября 2019 02:20

"Танцы со звездами 2019": кто покинул проект в этот раз

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&quot;Танцы со звездами 2019&quot;: кто покинул проект в этот раз
"Танцы со звездами 2019" - чем закончился очередной выпуск? Фото: ТСН

Всего 5 пар продолжают соревноваться за звание победителя шоу "Танцы со звездами 2019".

12 выпуск "Танцев со звездами 2019" стал одним из самых непредсказуемых. Участники подготовили по две постановки, за каждую из которых получили баллы от судей. Кроме этого, поддержать пары пришли украинские певцы, которые выполнили свои хиты и призвали поклонников голосовать за конкурсантов. Однако даже с такой поддержкой в ​​полуфинал прошли всего 4 звездных участников.

По результатам голосования, в зону риска попали Елена Кравец и Максим Леонов, а также Владимир Остапчук и Илона Гвоздева. Пары станцевали ча-ча-ча и поборолись за место в полуфинале. Звездные судьи отдали свои голоса за Владимира Остапчука, поэтому Елена Кравец и Максим Леонов покинули проект в четвертьфинале.

"Я уверена: это были самые счастливые 4 месяца в моей жизни. Это была сказка, которая ожила. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этом шоу. В первую, очередь, Максима Леонова, ведь так сложно научить другого человека танцевать. И за то спасибо, что я не намерена прощаться с танцами... Спасибо моей семье, которая с пониманием отнеслась к моему отсутствию и поддерживала меня. Зрители, вы заставили меня поверить в себя", – поделилась Елена Кравец.

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"Танцы со звездами" – это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Их выступления оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Григорий Чапкис, Влад Яма и Франциско Гомес.

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