Танцовщица, визажистка и "Мисс Украина": назвали участниц, которые будут бороться за сердце "Холостяка"

Этой весной состоится премьера 12-го сезона романтического реалити "Холостяк".

Режиссеры показали визитки нескольких участниц на YouTube и назвали их имена.

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За сердце холостяка Алекса Топольского будут бороться участница шоу "Танцы со звездами" Аделина Дели, финалистка конкурса Мисс Украина 2017 Юлия Карпец и визажистка Роксолана.

Героем 12-го сезона романтического реалити "Холостяк" стал 32-летний Алекс Топольский. Съемки нового сезона стартовали. Премьера состоится в марте 2022 года. Топольский - украинец, построивший бизнес в США. Родился и вырос во Львове. После окончания университета переехал в Америку. Сейчас живет в Майами и занимается недвижимостью. Но бизнесмен признавался, что так и не смог "найти родственную душу".