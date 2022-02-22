 
Ексклюзивы
1/5
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
Просмотров: 1773
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Просмотров: 180
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
1 Просмотров: 9928
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
Просмотров: 2260
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
Просмотров: 3753
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
Просмотров: 828
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1701
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
Просмотров: 504
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Просмотров: 1287
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
1 Просмотров: 1359
Фото
Все фото
5
5
5
5
5
Танцовщица, визажистка и &quot;Мисс Украина&quot;: назвали участниц, которые будут бороться за сердце &quot;Холостяка&quot;
Танцовщица, визажистка и "Мисс Украина": назвали участниц, которые будут бороться за сердце "Холостяка"
&quot;Поцелуй с любовником&quot; - Сумская показала фото 31-летней давности
"Поцелуй с любовником" - Сумская показала фото 31-летней давности
&quot;Это стало безумием&quot; - Кортни Кокс откровенно призналась в зависимости от уколов красоты
"Это стало безумием" - Кортни Кокс откровенно призналась в зависимости от уколов красоты
Ведущая Онуфрийчук возмущается из-за стереотипов своего успеха: &quot;Приписывают ярлыки&quot;
Ведущая Онуфрийчук возмущается из-за стереотипов своего успеха: "Приписывают ярлыки"
По улицам Мадрида: Каменских показала мать и свекровь на отдыхе в Испании
По улицам Мадрида: Каменских показала мать и свекровь на отдыхе в Испании
Видео
Все видео
"Вы можете выбирать" - солист "Антитіл" пошагово рассказал, как вступить в ряды теробороны
"Вы можете выбирать" - солист "Антитіл" пошагово рассказал, как вступить в ряды теробороны
"Хочу к тебе на концерт" - Кошевой похвастался талантом старшей дочери
"Хочу к тебе на концерт" - Кошевой похвастался талантом старшей дочери
Курту Кобейну могло бы исполниться 55: малоизвестные факты и популярные песни музыканта
Курту Кобейну могло бы исполниться 55: малоизвестные факты и популярные песни музыканта
"Слишком интимно" - Кароль шокировала поклонников откровенным образом на "Песни года"
"Слишком интимно" - Кароль шокировала поклонников откровенным образом на "Песни года"
Украинские звезды начали записываться в терроборону
Украинские звезды начали записываться в терроборону
Интервью
1/5
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 63
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 657
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2043
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 1080
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 2376
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
21 февраля 2022
Просмотров: 621
Тривожний рюкзак
"Ще не купила сухого пального, хорошої тушківки й таких шампунів, щоб голову мити без води, – пише знайома Віка. Пропонує сходити в ...
вторник, 22 февраля 2022 15:30

Танцовщица, визажистка и "Мисс Украина": назвали участниц, которые будут бороться за сердце "Холостяка"
5

  Комментировать

Этой весной состоится премьера 12-го сезона романтического реалити "Холостяк".

Режиссеры показали визитки нескольких участниц на YouTube и назвали их имена.

Алекс Топольський
Фото: instagram.com/holostyakstb
Юлия Карпец - финалистка Мисс Украина 2017
Аделина Дели - танцовщица, участница "Танців з зірками"
Роксолана – визажист
Участницы 12 сезона шоу "Холостяк"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это стало безумием" - Кортни Кокс откровенно призналась в зависимости от уколов красоты

За сердце холостяка Алекса Топольского будут бороться участница шоу "Танцы со звездами" Аделина Дели, финалистка конкурса Мисс Украина 2017 Юлия Карпец и визажистка Роксолана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

Героем 12-го сезона романтического реалити "Холостяк" стал 32-летний Алекс Топольский. Съемки нового сезона стартовали. Премьера состоится в марте 2022 года. Топольский - украинец, построивший бизнес в США. Родился и вырос во Львове. После окончания университета переехал в Америку. Сейчас живет в Майами и занимается недвижимостью. Но бизнесмен признавался, что так и не смог "найти родственную душу".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Танцовщица, визажистка и "Мисс Украина": назвали участниц, которые будут бороться за сердце "Холостяка"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

Освободили главную соперницу Януковича - даты

Верховная Рада отстранила президента и назначила внеочередные выборы – этот день в истории

Самое читаемое
&quot;Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет&quot; - Ющенко
"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко 9 Просмотров: 21898
Из Крыма в Херсон идут колонны российской военной техники
Из Крыма в Херсон идут колонны российской военной техники 1 Просмотров: 20970
Из Украины вылетели 60 чартеров преимущественно с представителями ОПЗЖ - депутат
Из Украины вылетели 60 чартеров преимущественно с представителями ОПЗЖ - депутат Просмотров: 17136
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине 6 Просмотров: 13564
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
 Просмотров: 12114
Знаменитости
"Поцелуй с любовником" - Сумская показала фото 31-летней давности
"Поцелуй с любовником" - Сумская показала фото 31-летней давности
5
 Просмотров: 1062
"Это стало безумием" - Кортни Кокс откровенно призналась в зависимости от уколов красоты
"Это стало безумием" - Кортни Кокс откровенно призналась в зависимости от уколов красоты
5
 Просмотров: 945
"Вы можете выбирать" - солист "Антитіл" пошагово рассказал, как вступить в ряды теробороны
"Вы можете выбирать" - солист "Антитіл" пошагово рассказал, как вступить в ряды теробороны
 Просмотров: 396
Ведущая Онуфрийчук возмущается из-за стереотипов своего успеха: "Приписывают ярлыки"
Ведущая Онуфрийчук возмущается из-за стереотипов своего успеха: "Приписывают ярлыки"
5
 Просмотров: 873
По улицам Мадрида: Каменских показала мать и свекровь на отдыхе в Испании
По улицам Мадрида: Каменских показала мать и свекровь на отдыхе в Испании
5
 Просмотров: 3762
Больше всего комментируют
9
"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко
7
"Европейская Солидарность" опережает "Слугу народа" на 7% - SOCIS
6
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
4
Украина разрабатывает расторжение дипломатических отношений с РФ - Зеленский
2
Россия хочет уничтожить Украину - Резников рассказал о целях Кремля
Голосов: 229
Голосование Кто из украинских звезд чаще всего обнажается на пикантных фото в соцсетях?
  • Настя Каменских
  • София Стужук
  • Леся Никитюк
  • Анна Тринчер
  • Даша Астафьева
  • Злата Огневич
  • Ваш вариант (напишите в комментариях)
Просмотреть