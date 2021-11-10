Львовский бизнесмен из США: объявили имя нового "холостяка"

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Героем 12-го сезона романтического реалити "Холостяк" стал 32-летний Алекс Топольский. Съемки нового сезона стартовали. Премьера состоится в марте 2022 года.

Топольский - украинец, построивший бизнес в США. Родился и вырос во Львове. После окончания университета переехал в Америку. Сейчас живет в Майами и занимается недвижимостью. Но бизнесмен признавался, что так и не смог "найти родственную душу". Об этом сообщают на сайте СТБ.

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"Я не сторонник отношений, построенных на взаимовыгоде. Мне важно, чтобы в паре были общие ценности и совпадали взгляды на жизнь. Я ищу ту, в отношениях с которой будут искренние эмоции, тепло и настоящая любовь. И я убежден, что встречу ее именно в Украине", - заявил Топольский.

Герои 11-го сезона проекта "Холостяк" Михаил Заливако и Анна Богдан на постшоу "Холостячка" рассказали о предстоящей свадьбе. Экс-холостяк отметил, что они обсуждали возможность брака через год отношений. Однако Богдан добавила, что всему свое время.