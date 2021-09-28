"Холостяк" Заливако заговорил о свадьбе с бывшей женой Богдана

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Герои 11-го сезона проекта "Холостяк" Михаил Заливако и Анна Богдан на постшоу "Холостячка "рассказали о предстоящей свадьбе.

Прямой эфир прошел на телеканале СТБ.

Экс-холостяк отметил, что они обсуждали возможность брака через год отношений. Однако Богдан добавила, что всему свое время.

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Влюбленные сейчас наслаждаются отношениями и никуда не спешат. Женщина добавила, что с Михаилом говорят о свадьбе и будущих детях. Но это личные разговоры.

Сейчас пара получает огромное удовольствие от времени, проведенного вдвоем. Они много путешествуют, привыкают к жизни вместе и строят отношения, которые впоследствии хотят превратить в семью.

Герой романтического реалити "Холостяк" Михаил Заливако и победительница шоу Анна Богдан поделились деталями отношений после проекта. В выпуске "Холостяк. Жизнь после проекта" стало известно, что Богдан и Заливако до сих пор встречаются. Они рассказали, что живут вместе. Ради избранницы мужчина переехал из Харькова в столицу.