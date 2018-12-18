Сына Дэвида и Виктории Бекхэм подловили за поцелуями с моделью

Бруклин Бекхэм был замечен на свидании с моделью Ханной Кросс в Беверли-Хиллз.

Пара страстно целовалась, после чего устроила импровизированную фотосессию.

В прошлом месяце влюбленные отправились на концерт Mumford & Sons в Лондонской O2 Arena после прогулки в Winter Wonderland в Хайд Парке .

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Ханна модель агентств Select Model Management, The Lions Premium Models согласно ее странице в Instagram.

Ранее Бруклин Бекхэм встречался с Алекс Ли Аиллон и певицей Аби Манзони, после того, как расстался с певицей YouTube Лекси Пантерра.

Пара встречалась после того, как Бруклин был в отношениях с актрисой Хлоей Морец длительное время. С Лекси разбежался из - за расстояния , которое мешало их роману . Сейчас Морец встречается с моделью Playboy Кейт Харрисон, с которой ее видели в Малибу.