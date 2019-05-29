Сын Потапа зачитал рэп на выпускном

Автор: instagram.com 10-летний сын Потапа Андрей отпраздновал выпускной в школе

10-летний сын Потапа Андрей отпраздновал выпускной в школе. Звездный отец поздравил его с этим событием, а вместе с этим запостил на странице в Instagram короткое видео, на котором мальчик вместе с одноклассником читает рэп.

"Мой мальчик, Андрюша, с выпускным Я рад, что вложил частичку себя в ваше выступление! Вы молодцы Школа Школа лалалала!" - прокомментировал видео Потап.

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"Спасибо, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов. Пусть ненадолго, но мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих. Теперь пришло время поделиться с поклонниками частью наших чувств", - написала певица 32-летняя Анастасия Каменских в соцсети "Инстаграм" 23 мая. В этот день вышла замуж за рэппера 38-летнего Алексея ПОТАПЕНКА, который известен под сценическим именем Потап.