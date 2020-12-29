Щурук создала Instagram-аккаунт ее персонажа для роли в сериале

Актриса слушала агрессивный дэнс для того, чтобы уловить характер персонажа. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Актриса Таисия-Оксана Щурук рассказала, что создала Instagram-аккаунт ее персонажа и училась говорить на суржике для подготовки к роли в сериале.

Щурук играет в сериале "Перші ластівки. Zалежні", который показывает "Новий канал", блогера Альбину Харткипер.

"Психологический анализ персонажа - первое, что я сделала, когда знакомилась с ролью. Чтобы лучше в нее вжиться, даже завела в Instagram страницу Альбины Харткипер. Там публиковала сторис в ее стиле, пыталась общаться так, как она общалась бы со своей аудиторией. Специально писала стихи, потому что она их пишет", - призналась Щурук в интервью журналу "Теленеделя".

Актриса слушала агрессивный дэнс для того, чтобы уловить характер персонажа. Также училась говорить так, как героиня сериала.

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"Альбина говорит на суржике, употребляет много английских слов. Шоураннер Женя Туник согласился на то, чтобы менять что-то в тексте. Сидела и подбирала правильный сленг, чтобы это выглядело, как обычная речь. У меня был толстый блокнот, куда я записывала линии поведения Альбины, ее отношение ко всем персонажей", - отметила Щурук.

Актер Александр Бегма рассказал, как снимался в кадрах, где его персонажа сжигают живьем. В последних сериях "Перших ластівок. Zалежні" полицейского Егора Калиту, которого играет Бегма, поджигают коллеги. В кадрах снимались каскадеры группы Stuntalot и сам актер.